Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Νέα κρίση ασφαλείας στην Πολωνία, καθώς «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή πτήση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα», σύμφωνα με όσα ανέφερε η Συνοριακή Φρουρά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στην πλατφόρμα Χ.

«Η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας παραβιάστηκε. Οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό» συμπλήρωσε η ανακοίνωση. «Προκλητική συμπεριφορά της Ρωσίας», σχολίασε το Ναυτικό Τμήμα της Συνοριακής Φρουράς.

Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby.#MorskiOddziałSG — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2025

Η Εσθονία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας την Παρασκευή για 12 λεπτά, σε μια «άνευ προηγουμένου θρασύτητα» εισβολή, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας άμεση σύγκλιση του ΝΑΤΟ.

Przelot myśliwców na wysokości – ok. 150 m https://t.co/PpDTXQ9OzJ — Karolina Gałecka (@K_Galecka) September 19, 2025

Δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου στην Πολωνία – Πέταξαν σε επικίνδυνα χαμηλό ύψος

Τα πολωνικά ΜΜΕ που έπιασαν όπως είναι φυσικό την είδηση από νωρίς, αναφέρουν πως δεν υπάρχει παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, όμως επιβεβαιώνουν τις πολωνικές αρχές πως παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας της εταιρείας Petrobaltic.

Η Orlen Petrobaltic είναι μια εταιρεία εξόρυξης που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πολωνική υφαλοκρηπίδα της Βαλτικής Θάλασσας. Παρέχει επίσης «ολοκληρωμένες υπηρεσίες υπεράκτιας εφοδιαστικής αλυσίδας (offshore logistics), υπηρεσίες θαλάσσιας έρευνας και διαχείριση στόλου».

«Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί», ανέφερε η Συνοριακή Φρουρά. Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης σχολίασε το θέμα. «Τα μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων», έγραψε η Καρολίνα Γκαλέκα.