Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν σήμερα (19/9) τον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά, καταγγέλλει σε ανακοίνωση η κυβέρνηση της Εσθονίας. Πρόκειται για άλλη μια χώρα, μετά από όσα διαδραματίστηκαν στην Πολωνία, όπου καταγγέλλονται ρωσικές παραβιάσεις. Η Εσθονία, η πατρίδα της Κάγια Κάλας, πρωτοστατεί στην προσπάθεια ενός ομίλου κρατών της Ευρώπης να κλιμακώσει την ένταση με τη Ρωσία.

Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, μετά από την καταγγελία της Εσθονίας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Νωρίτερα σήμερα, η Κάλας χαρακτήρισε ως μέτρα που «δαγκώνουν» τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.

«Αστακός» και η Εσθονία;

Μετά από τη σημερινή καταγγελία της Εσθονίας, δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στη βαλτική χώρα, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εξέθεσε τη χώρα.

Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες ότι ενέκρινε την πώληση 2.500 και πλέον αντιαρματικών πυραύλων Javelin, 253 ελαφρών συστημάτων ελέγχου πυρός και συναφούς εξοπλισμού κι υπηρεσιών στην Πολωνία, που γειτονεύει με την Ουκρανία, έναντι τιμήματος 780 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια συμμάχου στο NATO που αποτελεί δύναμη για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση και η DSCA διαβίβασε την απαιτούμενη από τον νόμο ειδοποίηση στο Κογκρέσο, που αναμένεται να δώσει και τυπικά πράσινο φως στη συναλλαγή.

Η Πολωνία χαρακτηρίζεται σύμμαχος-κλειδί της Ουκρανίας.

Επικαλούμενη τη ρωσική απειλή, η Βαρσοβία έχει αποδυθεί τα τελευταία χρόνια σε ταχύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, υπογράφοντας σειρά συμβάσεων για την αγορά εξοπλισμών, ειδικά με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Η Πολωνία θα διαθέσει την επόμενη χρονιά 4,8% του ΑΕΠ της για στρατιωτικές δαπάνες, από 4,7% φέτος.