Σε πύραυλο που εκτόξευσε πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος με στόχο να καταρρίψει (σ.σ. φερόμενο ως) ρωσικό drone αποδίδεται πλέον το πλήγμα σε σπίτι στο χωριό Βιρίκι-Βόλα της περιφέρειας Λούμπλιν, στην Πολωνία, όπως δήλωσε χθες Τετάρτη υπουργός της πολωνικής κυβέρνησης (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kacper Pempel).

Απέκρυψαν ότι το πολωνικό σπίτι δεν χτυπήθηκε από ρωσικό drone, αλλά από πολωνικό πύραυλο λόγω δυσλειτουργίας…

Σύμφωνα με προηγούμενη εκτίμηση των πολωνικών αρχών, το σπίτι χτυπήθηκε από ένα εκ των 21 (φερόμενων ως) ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η εφημερίδα Rzeczpospolita ανέφερε την Τρίτη πως το σπίτι χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από πολωνικό F-16, λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα κατεύθυνσης του πυραύλου.

«Ολα δείχνουν ότι επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύτηκε από αεροσκάφος μας το οποίο υπερασπιζόταν την Πολωνία, την πατρίδα και τους πολίτες μας», παραδέχτηκε χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ο υπουργός Τόμας Σιέμονιακ ο οποίος είναι αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών, συμπληρώνοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αγρια κόντρα

Στο θέμα είχε αναφερθεί χθες το in.gr, παρουσιάζοντας την αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, με τον τίτλο Πολωνία: «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια» – Αγρια κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό για τα ρωσικά drone».