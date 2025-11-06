Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Βέλγιο ανακοίνωσε μία σειρά από έκτακτα μέτρα, μετά τις πολλαπλές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο. Τα drones εμφανίστηκαν να υπερίπτανται πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υποχρεωθούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη για λόγους ασφάλειας των πτήσεων.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, συγκάλεσε το έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το πρωί της Πέμπτης. Η βελγική κυβέρνηση έκρινε ότι ο αυξανόμενος αριθμός αυτών των ύποπτων υπερπτήσεων, των οποίων η προέλευση παραμένει άγνωστη, είναι ανησυχητική.

Τι αποφασίστηκε

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Τέο Φράνκεν, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να καταστεί πλήρως λειτουργικό ως την 1η Ιανουαρίου το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου (NASC) στην αεροπορική βάση Beauvechain στο Βέλγιο.

Αυτό το «κέντρο» υπάρχει ήδη στην αεροπορική βάση Beauvechain. NASC είναι το όνομα ενός έργου, ενός νέου οργανισμού που συγκεντρώνει, μεταξύ άλλων, τα τελωνεία και την αεροπορική αρχή. Βασίζεται στο Κέντρο Ελέγχου και Αναφοράς Άμυνας (CRC), το κέντρο ελέγχου εναέριου χώρου που βρίσκεται στο Beauvechain εδώ και αρκετά χρόνια.

Επίσης αποφασίστηκε ότι θα απαγορευτεί η πτήση μη εξουσιοδοτημένων επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από ευαίσθητες περιοχές. Ο Τέο Φράνκεν ανέφερε, επίσης, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πτήσεις των drones ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από «επαγγελματίες». Στόχος τους, είπε, ήταν «να σπείρουν πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, που επικαλείται «αξιόπιστες πηγές», το Βέλγιο θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των drones που «εισέρχονται στον εναέριο χώρο από το εξωτερικό».

Τι συνέβη

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συγκλήθηκε επειγόντως έπειτα από μια σειρά εισβολών drones σε στρατηγικές τοποθεσίες από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης στο Βέλγιο. Drones εθεάθησαν επίσης κοντά στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου των Βρυξελλών και του αεροδρομίου της Λιέγης.

Αυτό δημιούργησε χάος στον βελγικό εναέριο χώρο το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, με τα δύο αεροδρόμια να αναγκάζονται να αναστείλουν πλήρως τις λειτουργίες των διαδρόμων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σταμάτησε δύο φορές την Τρίτη το βράδυ, ενώ ακυρώθηκαν 40 πτήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας πιστεύουν ότι πίσω από τα πρόσφατα περιστατικά με τα drones, τα οποία επιχειρούν στο απόλυτο σκοτάδι και πετούν πάνω από ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες, βρίσκεται κάποιος κρατικός παράγοντας, πιθανότατα η Ρωσία. Drones εθεάθησαν επίσης στο Kleine-Brogel όπου φυλάσσονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, άγνωστα drones είχαν πετάξει πάνω από το στρατιωτικό στρατόπεδο Elsenborn, όχι μακριά από τα γερμανικά σύνορα. Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο βελγικό εναέριο χώρο. «Δεν έχουμε ούτε κίνητρο ούτε συμφέρον για τέτοιες δραστηριότητες», δήλωσε η πρεσβεία στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT.