Βέλγιο: Το αεροδρόμιο της Λιέγης έκλεισε και πάλι προσωρινά λόγω θέασης drone
Θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες πρόβλημα διαρκείας στο Βέλγιο
- Μαρί Κιουρί: Η προσφορά της και οι λόγοι που στοχοποιήθηκε
- Ποια είναι η Ισραηλινή στρατηγός που άναψε φωτιές στη χώρα με τη δημοσίευση ενός βίντεο
- Πατέρας μαχαίρωσε στον λαιμό την κόρη του - Στο νοσοκομείο το θύμα
- Η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα λιοντάρι που στην πραγματικότητα ήταν σκύλος και το φώναζαν ποντίκι
Οι πτήσεις επαναλήφθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο αφού είχαν διακοπεί προσωρινά εξαιτίας της εμφάνισης ενός drone, ανακοίνωσε σήμερα η βελγική υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, στο δεύτερο τέτοιο επεισόδιο που σημειώνεται αυτή την εβδομάδα.
Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skyes ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας) εθεάθη ένα drone πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να κλείσει για περίπου 30 λεπτά.
«Πρέπει να εξετάζουμε κάθε αναφορά», δήλωσε ο Κουρτ Φερβίλιχεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι πτήσεις επαναλήφθηκαν. Drones, τα οποία εντοπίσθηκαν να πετούν πάνω από αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Βρυξέλλες και τη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, είχαν προκαλέσει την Τρίτη εκτροπή πολλών εισερχόμενων πτήσεων προς άλλα αεροδρόμια και την καθήλωση αεροπλάνων που επρόκειτο να αναχωρήσουν.
Θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες πρόβλημα διαρκείας στο Βέλγιο και έχουν προκαλέσει προβλήματα τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη. Έχουν υποχρεώσει σε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε χώρες, μεταξύ των οποίων στη Σουηδία την Πέμπτη. Μερικοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα επεισόδια αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα επεισόδια. Η βελγική κυβέρνηση συνεδρίασε χθες, Πέμπτη, εκτάκτως με τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας με θέμα την αντιμετώπιση αυτού που ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε συντονισμένη επίθεση.
- Έκτακτο δελτίο καιρού: Ξεκινά τριήμερη κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα πληγούν
- Οι υποψήφιοι της FIFA για τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν
- OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει καταστεί κόμβος ενεργειακής διαφοροποίησης
- Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG
- Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
- Αντίστροφη μέτρηση για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση του βιβλίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις