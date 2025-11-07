Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του το βράδυ χθες Πέμπτη λόγω μη επανδρωμένου αεροσκάφους που θεάθηκε στην περιοχή, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes (στη φωτογραφία του Reuters/Yves Herman, επάνω, αεροσκάφος προσγειώνεται στο διεθνές αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελλών πίσω από μια απαγορευτική για πτήσεις drone πινακίδα).

Συντονισμένη επιχείρηση από «επαγγελματίες» με στόχο να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο

Flights bound for Brussels Airport are holding or diverting at the moment. https://t.co/9KbleOYWLK Unconfirmed reports of drone sightings once again. pic.twitter.com/hTEcMqoGcN — Flightradar24 (@flightradar24) November 6, 2025

Νωρίτερα χθες, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου αποφάσισε να λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα, μετά τις πολλαπλές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο, πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

O υπουργός Αμυνας Τέο Φράνκεν ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Αλλεπάλληλες εισβολές

Σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εισβολές drones στον βελγικό εναέριο χώρο, έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση από «επαγγελματίες» με στόχο να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.

Πηγή: ΑΠΕ