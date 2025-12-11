Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν δεκάδες drones της Ουκρανίας κατευθυνόμενα στη Μόσχα από χθες Τετάρτη το βράδυ και κατά διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αλλεπάλληλες πανομοιότυπες ανακοινώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Πολύωρο μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones στη Μόσχα, και δεκάδες καταρρίψεις από τη ρωσική αεράμυνα

BREAKING: Ukrainian drone swarm keep striking targets in the Moscow region. All the large airports in Moscow: Vnukovo, Domodedovo and Sheremetyevo have been forced to shut down operations. Dozens of flights have been cancelled or diverted. pic.twitter.com/ztLC1u7QDU — Visegrád 24 (@visegrad24) December 11, 2025

Οι ανακοινώσεις του δημάρχου διαδέχονταν η μια την άλλη από τις 22:41 ως τις 02:10. Ανέφερε πως στάλθηκαν επιτόπου για να εξετάσουν τα συντρίμμια ομάδες των ρωσικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Δεν έκανε λόγο για θύματα ή ζημιές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Προβλήματα με τις πτήσεις

Νωρίτερα, η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών είχε ανακοινώσει προσωρινούς περιορισμούς στην άφιξη και αναχώρηση αεροσκαφών για όλα τα αεροδρόμια της Μόσχας.

Five drones heading to Moscow were shot down today, according to the city’s mayor. One airport in the capital was closed, while Kaluga airport has been shut for over 12 hours. One downed UAV fell in Kaluga and left part of the city centre in the dark. pic.twitter.com/yJyideL1m2 — Tim White (@TWMCLtd) December 10, 2025

Το αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Telegram ότι Μόσχας ως εναλλακτικό αεροδρόμιο δέχεται αεροσκάφη που έχουν εκτραπεί λόγω περιορισμών στα αεροδρόμια της Μόσχας.

«Προσωρινοί περιορισμοί στις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών ισχύουν στα αεροδρόμια της Μόσχας. Το αεροδρόμιο Πούλκοβο δέχεται εκτρεπόμενες πτήσεις ως εναλλακτική λύση. Προσαρμογές στο πρόγραμμα είναι πιθανές τις επόμενες ώρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.