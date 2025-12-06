Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό κόμβο κοντά στο Κίεβο, λέει η Ουκρανία

Σιδηροδρομικός κόμβος κοντά στο Κίεβο δέχθηκε επίθεση στη διάρκεια μεγάλης κλίμακας ρωσικών πληγμάτων με drones και πυραύλους που σημειώθηκαν τη νύχτα, από τα οποία επλήγη το αμαξοστάσιο και βαγόνια τρένων, ανακοίνωσε η ουκρανική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia.

Η εταιρεία δεν ανέφερε απώλειες από την επίθεση αυτή στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Φάστιβ. Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, βάζοντας στο στόχαστρο σταθμούς ηλεκτροδότησης και σιδηροδρομικούς κόμβους.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να αγνοεί κάθε ειρηνευτική προσπάθεια και αντ’αυτού πλήττει κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μας συστήματος και των σιδηροδρόμων», τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα.

«Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει καμία απόφαση για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Και ειδικά όχι υπό το πρόσχημα της ειρηνευτικής διαδικασίας», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Ukrzaliznytsia τόνισε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι αναγκάστηκε να ματαιώσει διάφορα δρομολόγια του προαστιακού κοντά στην πρωτεύουσα και την πόλη Τσερνίχιβ στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν παράλληλα πυρκαγιά και ζημιές στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού και του αμαξοστασίου, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω. Επίσης ανέφεραν επίθεση σε υποδομή στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.

«Στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ρεύματος και θέρμανσης»

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 653 drones και 51 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 585 drones και 30 πυραύλους, ισχυρίστηκε.

Στην επίθεση αυτή στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, Λβιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το υπουργείο διευκρίνισε ότι 9.500 πελάτες παρέμεναν χωρίς θέρμανση και 34.000 χωρίς νερό στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

«Λιμενικές εγκαταστάσεις (στην Οδησσό) δέχθηκαν επίσης επίθεση: έχει διακοπεί η ενεργειακή τροφοδότηση σε τμήμα της υποδομής και οι αρμόδιοι φορείς έχουν στραφεί στην τροφοδότηση σε ρεύμα από εφεδρικά συστήματα γεννητριών», σύμφωνα με το υπουργείο.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανέφερε παράλληλα ότι οι επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές σε οκτώ περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

«Επείγουσες εργασίες επισκευής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας. Οι ενεργειακές εταιρείες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση για όλους τους πελάτες το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.