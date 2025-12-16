Ρωσία: Το Κρεμλίνο απάντησε για την εκεχειρία τα Χριστούγεννα στην Ουκρανία
Ο Ζελένσκι δήλωσεότι το Κίεβο υποστηρίζει την ιδέα της εκεχειρίας, ιδίως για τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
Καμία εκεχειρία δεν πρόκειται να υπάρξει τα Χριστούγεννα λέει το Κρεμλίνο, αν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει με τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο υποστηρίζει την ιδέα της κατάπαυσης του πυρός, ιδίως για τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
Δηλώσεις Πεσκόφ για την εκεχειρία τα Χριστούγεννα
Ερωτηθείς για την ιδέα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Το ερώτημα τώρα είναι αν εμείς, όπως λέει ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ, θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».
Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι απίθανο η Ρωσία να συμμετάσχει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία επικεντρωθεί σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» αντί για μια διαρκή διευθέτηση.
«Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία για να δώσουμε στην Ουκρανία μια ανάσα και να προετοιμαστούμε για τη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.
«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε την ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό θέλουμε», είπε.
Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη δει λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, τις οποίες Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον έχει προσφερθεί να παράσχει.
«Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία λέει ο Τραμπ
Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πριν λίγες ώρες ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «μακρές και πολύ καλές συζητήσεις» με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σημείωσε επίσης ότι είχαν προηγηθεί «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος.
