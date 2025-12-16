Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε δηλώσεις μετά την συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Μαρκ Ρούτε και την συμμετοχή Τραμπ μέσω τηλεφώνου και τους Κούσνερ και Γουίτκοφ εκ του σύνεγγυς.

«Η συνάντηση στο Βερολίνο απόψε ήταν πολύ καλή. Διότι βλέπουμε πραγματική και συγκεκριμένη πρόοδο. Η πρόοδος αυτή είναι δυνατή χάρη στη συντονισμένη δράση της Ουκρανίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Επομένως, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Τραμπ για να επιτύχουμε αυτό που όλοι επιθυμούμε. Μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διαφυλάσσει την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα ενισχύει την ασφάλειά της».

«Η προσέγγισή μας είναι σαφής. Και εργαζόμαστε σε κάθε βήμα που θα θέσει τελικά τέλος στην αιματοχυσία».

Good meeting in Berlin tonight. We are seeing real progress thanks to the alignment between Ukraine, Europe and the US. Ukrainians are bravely defending their independence every day. They deserve a peace worthy of their courage ↓https://t.co/hwUHCl5I7k pic.twitter.com/ip0a8ez6OC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2025

Μία από τις ισχυρότερες εγγυήσεις είναι η πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ

«Το πρώτο βήμα είναι μια διαρκής κατάπαυση του πυρός. Ο δρόμος για να φτάσουμε εκεί είναι γνωστός» ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν. «Η Ρωσία πρέπει να νιώσει συνεχή πίεση για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι για τα μάτια του κόσμου, αλλά για να επιτύχει αποτελέσματα» ξεκαθάρισε. «Για τον σκοπό αυτό, η Ευρώπη θα συνεχίσει να αυξάνει το κόστος του πολέμου της Ρωσίας. Ετοιμάζουμε ένα νέο πακέτο κυρώσεων. Και έχουμε δεσμεύσει μακροπρόθεσμα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ». «Δεύτερον, η ειρήνη απαιτεί ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας. Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο παροχής στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία». «Το ίδιο κάνει και η Ευρώπη. Για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της, να υπερασπιστεί το έδαφος της Ουκρανίας και να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Τέλος, μία από τις ισχυρότερες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις είναι και η πιο σαφής. Είναι η πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε δείχνοντας τον τρόπο για τον σεβασμό στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία «Αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας πρέπει να στηρίζονται σε σταθερές αρχές. Θα σεβαστούμε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ουκρανία για τον εαυτό της. Οι αποφάσεις σχετικά με τα εδάφη πρέπει να ληφθούν από την Ουκρανία και μόνο από την Ουκρανία. Ομοίως, τα ζητήματα που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα συζητηθούν μεταξύ των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ». «Εν ολίγοις: τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Τίποτα για την ΕΕ χωρίς την ΕΕ. Τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ» διασαφήνισε μετά το τέλος της συνάντησης.