Σε κρίσιμο σημείο η διαπραγμάτευση για την Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις στο Βερολίνο

Ξεκίνησε στο Βερολίνο η κρίσιμη μίνι σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, παρουσία των Αμερικανών απεσταλμένων, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Μετά το τέλος των ουκρανο-αμερικανικών διαπραγματεύσεων, τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και οι Αμερικανοί μίλησαν για πρόοδο, ωστόσο είναι σαφές ότι δεν έχει επιλυθεί ίσως το πιο κρίσιμο από τα ζητήματα: το εδαφικό.

Στη σύνοδο συμμετέχουν, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι πρωθυπουργοί της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, της Ολλανδίας Ντικ Σκοφ, της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσεν, της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.