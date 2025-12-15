Σε κρίσιμο σημείο η διαπραγμάτευση για την Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις στο Βερολίνο
Με στόχο την εξεύρεση λύση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, συνεδριάζουν στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι,
- Εξάρχεια: Άνδρας με την απειλή όπλου άρπαξε την σύντροφό του μέσα από κατάστημα στη Στουρνάρη μετά από καβγά
- Ούτε σήμερα παρέδωσε το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Αντιμέτωπος με δίωξη για απείθεια
- Υποθαλάσσια drone έπληξαν ρωσικό υποβρύχιο - Εντυπωσιακά πλάνα
- Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Ξεκίνησε στο Βερολίνο η κρίσιμη μίνι σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, παρουσία των Αμερικανών απεσταλμένων, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Μετά το τέλος των ουκρανο-αμερικανικών διαπραγματεύσεων, τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και οι Αμερικανοί μίλησαν για πρόοδο, ωστόσο είναι σαφές ότι δεν έχει επιλυθεί ίσως το πιο κρίσιμο από τα ζητήματα: το εδαφικό.
Στη σύνοδο συμμετέχουν, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι πρωθυπουργοί της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, της Ολλανδίας Ντικ Σκοφ, της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσεν, της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
- Πέθανε ο Καρλ Κάρλτον – Από την τοπική σκηνή του Ντιτρόιτ στην κορυφή των αμερικανικών charts
- Ολοκληρώθηκε η επεισοδιακή περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία (vid)
- Aδυναμίες στο πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης βλέπει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
- Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
- Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
- Παρελθόν από τον πάγκο της Κρουζέιρο ο Λεονάρντο Ζαρντίμ
- ΠΑΕ Ολυμπιακός για Ειρήνη Μαρινάκη: «Να έχει καλές αιώνιες θάλασσες» (pic)
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις