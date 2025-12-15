Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στο Βερολίνο, δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι οι πολίτες στην εμπόλεμη χώρα είναι έτοιμοι να αποδεχθούν «συμβιβασμούς», για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητά τους, απορρίπτουν το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν εδάφη που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), το 72% των Ουκρανών είναι προετοιμασμένοι για μια συμφωνία που θα παγώνει την τρέχουσα γραμμή του μετώπου. Επίσης, μια συμφωνία που θα περιέχει ορισμένους συμβιβασμούς. Ωστόσο, το 75% χαρακτηρίζει «εντελώς απαράδεκτο» ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει την παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία ή τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της, χωρίς να υπάρχουν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Στην ίδια δημοσκόπηση αποκαλύπτεται ότι μόλις 21% των Ουκρανών εμπιστεύονται την Ουάσιγκτον. Πριν από έναν χρόνο στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 41%. Επίσης, έχει μειωθεί και η εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ, από 43% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 34% σήμερα.

Όπως επισήμανε ο εκτελεστικός διευθυντής του KIIS, Άντον Χρούσετσκι, «αν οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι σαφείς και δεσμευτικές… οι Ουκρανοί δεν θα τις εμπιστευτούν. Και αυτό θα επηρεάσει τη γενική ετοιμότητα για την έγκριση του αντίστοιχου ειρηνευτικού σχεδίου».

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Βερολίνο

Στο μεταξύ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Το βράδυ της Κυριακής, η αμερικανική πλευρά είχε δηλώσει ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» για τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει προγραμματίσει να συναντηθεί εντός της ημέρας με την πολιτειακή ηγεσία της Γερμανίας και με τους Ευρωπαίους ηγέτες που ταξιδεύουν στο Βερολίνο. Στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένονται η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και οι ηγέτες Βρετανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Πολωνίας και Σουηδίας.

Την Κυριακή, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ως αντάλλαγμα ζητά εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση. Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ούτε στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, ούτε σε άλλα κρίσιμα ζητήματα. Πολύ περισσότερο, σε ποιο βαθμό οι συνομιλίες στο Βερολίνο θα μπορούσαν να πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι «υπάρχει πολλή δουλειά σε εξέλιξη στο διπλωματικό κομμάτι αυτή τη στιγμή», αλλά δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες.

Τι λέει η Μόσχα

Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένα θεμελιώδες ζήτημα για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, πρόσθεσε, η Ρωσία αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο.

Ερωτηθείς εάν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι η προσπάθεια πρόβλεψης πιθανού χρονοδιαγράμματος είναι «άχαρη εργασία».

«Μπορώ να μιλήσω μόνο εκ μέρους της ρωσικής πλευράς, του Προέδρου Πούτιν», δήλωσε. «Είναι ανοιχτός στην ειρήνη, σε μια σοβαρή ειρήνη και σε σοβαρές αποφάσεις. Δεν είναι καθόλου ανοιχτός σε κανένα τέχνασμα που στοχεύει στην καθυστέρηση».

Κρίσιμη εβδομάδα

Οι συνομιλίες στο Βερολίνο πραγματοποιούνται καθώς η ΕΕ έχει μπροστά της μια πολύ κρίσιμη διπλωματικά εβδομάδα. Στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία.

Η επίτευξη αυτού του στόχου καθίσταται όλο και πιο δύσκολη, με δεδομένη την αντίδραση του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και τις κινήσεις της Μόσχας. Η ρωσική Κεντρική Τράπεζα δήλωσε ότι ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Euroclear (τον οργανισμό όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία). Επίσης, έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση τους για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

I met with President of the German Bundestag @JuliaKloeckner. We discussed mechanisms that would make it possible to use frozen Russian assets for the benefit of Ukraine. We appreciate Germany’s leadership on this issue. We also spoke separately about our joint efforts with… pic.twitter.com/3RxU0DBlvk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2025

Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, για νέες κυρώσεις που στοχεύουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο πετρελαιοφόρων, ο Δανός Λαρς Ράσμουσεν τόνισε: «Το πιο σημαντικό για εμάς είναι τώρα να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την Ουκρανία».

«Πρέπει να λάβουμε μια απόφαση που θα διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα της για την ελευθερία. Kαι να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρώπη είναι ένας ισχυρός παίκτης. Διαφορετικά, θα ενδώσουμε στην εικόνα που σκιαγράφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη», είπε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι οι πλευρές εργάζονται πάνω σε τρία κύρια έγγραφα. Tο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, ένα που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και ένα τρίτο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

«Το ζήτημα της ασφάλειας ειδικότερα θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ξανά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, Στέφαν Κορνέλιους.