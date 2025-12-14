newspaper
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 13:28

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Spotlight

Το Βερολίνο μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε κομβικό σημείο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις μιας πολιτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο αυτό το Σαββατοκύριακο, για να συζητήσουν την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός ηγέτης επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η ομάδα του «προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για συναντήσεις με την αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους φίλους μας τις επόμενες ημέρες».

Η άφιξη υψηλόβαθμων απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύει τις προσδοκίες, αλλά και τις επιφυλάξεις, για το αν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Η αμερικανική παρουσία

Στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας εντοπίστηκαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου και πρόσωπο με ιδιαίτερη επιρροή στους διπλωματικούς κύκλους της Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Όπως τόνισε σε τηλεοπτικό μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, το επίκεντρο των επαφών θα είναι «τα θεμέλια της ειρήνης» και η αναζήτηση μιας πολιτικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη για κάθε πόλη και κάθε κοινότητα της χώρας, επισημαίνοντας πως η Ουκρανία επιδιώκει μια ειρήνη «αξιοπρεπή», με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή στο μέλλον.

Τα αγκάθια των διαπραγματεύσεων

Παρά την έντονη διπλωματική κινητικότητα, τα βασικά εμπόδια παραμένουν.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί ο έλεγχος της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, μεγάλο μέρος της οποίας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει, καθώς και να εγκαταλείψει την επιδίωξή της για ένταξη στο ΝΑΤΟ — όροι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, προειδοποίησε ότι η αναζήτηση συμβιβασμού μπορεί να αποδειχθεί μακρά και δύσκολη. Δήλωσε μάλιστα ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες αρχικά λάμβαναν υπόψη ρωσικές απαιτήσεις, «επιδεινώθηκαν» μετά τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκαν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Η Μόσχα επιμένει ότι ακόμη και σε ένα σενάριο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στο Ντονμπάς, η ρωσική αστυνομία και η εθνική φρουρά θα πρέπει να παραμείνουν σε ορισμένες περιοχές — πρόταση που θεωρείται απαράδεκτη από το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες υιοθετούν πιο σκληρή ρητορική.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η εποχή της «Pax Americana» έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει για την Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι στόχος του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η ανατροπή των ευρωπαϊκών συνόρων και η αποκατάσταση της σοβιετικής σφαίρας επιρροής. «Αν η Ουκρανία πέσει, δεν θα σταματήσει», τόνισε χαρακτηριστικά, παρά τις διαψεύσεις της Μόσχας.

Ο πόλεμος συνεχίζεται στο πεδίο

Ενώ οι συνομιλίες εξελίσσονται, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν κοπάσει. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους και 138 επιθετικά drones, με σημαντικές καταστροφές σε έξι περιοχές. Χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, ιδιαίτερα στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 1.500 drones και εκατοντάδες κατευθυνόμενες βόμβες. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη εκατοντάδων ουκρανικών drones.

Συμβιβασμοί και αβέβαιο μέλλον

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί στις ειρηνευτικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ενόψει των συνομιλιών στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε μια συνομιλία στο WhatsApp, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλους εταίρους, αντί της ένταξης του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, αποτελούν συμβιβασμό από την πλευρά της Ουκρανίας.

Πρόσθεσε ότι μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου θα ήταν μια δίκαιη επιλογή.

Καθώς η Ρωσία έχει ζητήσει από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από τμήματα των ανατολικών περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθεί να κατέχει η Ουκρανία, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι αυτή η επιλογή θα ήταν άδικη, προσθέτοντας ότι το ζήτημα της επικράτειας παραμένει άλυτο και πολύ ευαίσθητο.

Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

inWellness
inTown
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Ενέργεια και γεωπολιτική 14.12.25

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»
«Σκιώδεις» μαχητές 14.12.25

Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»

Εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό και απωλειών στα πολεμικά μέτωπα, η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στρατολόγηση ξένων υπηκόων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση
Τρεις προϋποθέσεις 14.12.25

Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση

Η καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ηλικίας, με υποχρεωτική γονική έγκριση για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι, είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και απολύτως αναγκαία

Γεώργιος Μαζιάς
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του
Κόσμος 14.12.25

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για τις τουλάχιστον δύο δολοφονίες φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, που εν μέσω εξεταστικής περιόδου ήταν γεμάτο από φοιτητές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Διαφεύγει της σύλληψης 14.12.25 Upd: 04:01

Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο ύποπτος για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματίστηκαν οκτώ, παραμένει ελεύθερος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το όχι των αγροτών – Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
