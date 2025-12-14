Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Το Βερολίνο μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε κομβικό σημείο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις μιας πολιτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο αυτό το Σαββατοκύριακο, για να συζητήσουν την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός ηγέτης επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η ομάδα του «προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για συναντήσεις με την αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους φίλους μας τις επόμενες ημέρες».

Η άφιξη υψηλόβαθμων απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύει τις προσδοκίες, αλλά και τις επιφυλάξεις, για το αν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Η αμερικανική παρουσία

Στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας εντοπίστηκαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου και πρόσωπο με ιδιαίτερη επιρροή στους διπλωματικούς κύκλους της Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Όπως τόνισε σε τηλεοπτικό μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, το επίκεντρο των επαφών θα είναι «τα θεμέλια της ειρήνης» και η αναζήτηση μιας πολιτικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη για κάθε πόλη και κάθε κοινότητα της χώρας, επισημαίνοντας πως η Ουκρανία επιδιώκει μια ειρήνη «αξιοπρεπή», με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή στο μέλλον.

Τα αγκάθια των διαπραγματεύσεων

Παρά την έντονη διπλωματική κινητικότητα, τα βασικά εμπόδια παραμένουν.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί ο έλεγχος της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, μεγάλο μέρος της οποίας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει, καθώς και να εγκαταλείψει την επιδίωξή της για ένταξη στο ΝΑΤΟ — όροι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, προειδοποίησε ότι η αναζήτηση συμβιβασμού μπορεί να αποδειχθεί μακρά και δύσκολη. Δήλωσε μάλιστα ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες αρχικά λάμβαναν υπόψη ρωσικές απαιτήσεις, «επιδεινώθηκαν» μετά τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκαν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Η Μόσχα επιμένει ότι ακόμη και σε ένα σενάριο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στο Ντονμπάς, η ρωσική αστυνομία και η εθνική φρουρά θα πρέπει να παραμείνουν σε ορισμένες περιοχές — πρόταση που θεωρείται απαράδεκτη από το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες υιοθετούν πιο σκληρή ρητορική.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η εποχή της «Pax Americana» έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει για την Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι στόχος του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η ανατροπή των ευρωπαϊκών συνόρων και η αποκατάσταση της σοβιετικής σφαίρας επιρροής. «Αν η Ουκρανία πέσει, δεν θα σταματήσει», τόνισε χαρακτηριστικά, παρά τις διαψεύσεις της Μόσχας.

Ο πόλεμος συνεχίζεται στο πεδίο

Ενώ οι συνομιλίες εξελίσσονται, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν κοπάσει. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους και 138 επιθετικά drones, με σημαντικές καταστροφές σε έξι περιοχές. Χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, ιδιαίτερα στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 1.500 drones και εκατοντάδες κατευθυνόμενες βόμβες. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη εκατοντάδων ουκρανικών drones.

Συμβιβασμοί και αβέβαιο μέλλον

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί στις ειρηνευτικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ενόψει των συνομιλιών στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε μια συνομιλία στο WhatsApp, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλους εταίρους, αντί της ένταξης του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, αποτελούν συμβιβασμό από την πλευρά της Ουκρανίας.

Πρόσθεσε ότι μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου θα ήταν μια δίκαιη επιλογή.

Καθώς η Ρωσία έχει ζητήσει από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από τμήματα των ανατολικών περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθεί να κατέχει η Ουκρανία, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι αυτή η επιλογή θα ήταν άδικη, προσθέτοντας ότι το ζήτημα της επικράτειας παραμένει άλυτο και πολύ ευαίσθητο.