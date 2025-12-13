newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία καλά κρατούν, με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους να έχουν στείλει στην Ουάσινγκτον τις αναθεωρημένες προτάσεις τους με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει «μπουχτίσει» από «τις συναντήσεις που γίνονται μόνο για να γίνουν», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

O Independent του Κιέβου σημειώνει ότι οι προτάσεις έρχονται μετά την αύξηση της πίεσης των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τον Ουκρανό πρόεδρο ότι είναι αυτός που διαφωνεί με το αμερικάνικο σχέδιο.

Ο επόμενος γύρος συζητήσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα 13 Δεκεμβρίου, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ να εκφράζει την ανυπομονησία της για τη διπλωματική διαδικασία.

Ο Τραμπ έχει «μπουχτίσει» από «τις συναντήσεις που γίνονται μόνο για να γίνουν», όπως είπε η Λίβιτ.

Πάντως, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να απαντήσει εάν οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με τον Independent του Κιέβου, τα αναθεωρημένα σχέδια που υποβλήθηκαν από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους επικεντρώνονται στην τροποποίηση διατάξεων που απαιτούσαν εκτεταμένες παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει δείξει ευελιξία σε ορισμένα ζητήματα που έχουν θέσει τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Μόσχα – συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής εκλογών – αλλά οι βασικές διαφωνίες παραμένουν άλυτες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τραβάει βίντεο στο Κουπιάνσκ, όπου η Ουκρανία επανεκατέλαβε οικισμούς.

Κυρίαρχο το εδαφικό ζήτημα

Κυρίαρχο στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εδαφικό ζήτημα.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στις 8 Δεκεμβρίου, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η αποχώρηση της Ουκρανίας από τα μη κατεχόμενα τμήματα του Ντονμπάς, το εύρος των εγγυήσεων ασφάλειας και το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια παραμένουν τα πιο ευαίσθητα θέματα των διαπραγματεύσεων.

Η Μόσχα απαίτησε από την Ουκρανία να αποχωρήσει από την περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τα οποία η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει με στρατιωτικά μέσα.

Η περιφέρεια Λουγκάνσκ βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό ρωσική κατοχή.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιφέρειας Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένων των Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, ενώ οι μάχες συνεχίζονται στο Ποκρόφσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στις 11 Δεκεμβρίου ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με τα εδάφη πρέπει να ληφθούν από τους ίδιους τους Ουκρανούς, είτε μέσω εκλογών είτε μέσω δημοψηφίσματος.

«Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με εκλογές είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο», δήλωσε.

Πηγή: Independent Κιέβου

Η «συμβιβαστική» πρόταση των ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε μια «συμβιβαστική λύση», σύμφωνα με την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν στην περιοχή.

Η πρόταση, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, είναι μία από τις πολλές ιδέες που εξετάζουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην προσπάθειά τους να βρουν μια λύση αποδεκτή τόσο από το Κίεβο όσο και από τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δημιουργία αυτού που η Ουάσιγκτον αποκαλεί «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και η Μόσχα «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

Προς το παρόν, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, παραμένει ασαφές «πώς θα είναι τα τελικά έγγραφα».

Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό σε θέματα που θεωρεί μη διαπραγματεύσιμα.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε στις 12 Δεκεμβρίου ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς «ανήκει στη Ρωσία» και ζήτησε εκ νέου την αποχώρηση της Ουκρανίας — έναν όρο που το Κίεβο έχει αποκλείσει εντελώς.

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Το εδαφικό ζήτημα είναι «δεμένο» με το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 11 Δεκεμβρίου ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία — μια αξιοσημείωτη αλλαγή στη στάση του, έστω στα λόγια, αφού το προηγούμενο διάστημα υποστήριζε ότι για τις εγγυήσεις πρέπει να επιληφθεί η Ευρώπη.

«Ναι, θα βοηθήσουμε. Νομίζω ότι είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για να επιτευχθεί αυτό (σ.σ. η συμφωνία)», είπε.

Το ζήτημα που δεν συζητείται είναι αυτό του ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση του Independent του Κιέβου, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον «δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεχτεί την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ».

Το Κίεβο, είπε, επικεντρώνεται επί του παρόντος στην εξασφάλιση συγκεκριμένων εγγυήσεων από την ευρωπαϊκή «Συμμαχία των Προθύμων» και, κυρίως, από τις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Χωρίς συνεκτικό σχέδιο οι Ευρωπαίοι, λέει αξιωματούχος

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Independent του Κιέβου σημειώνει ότι οι Ευρωπαίοι σε μεγάλο βαθμό έχουν παραγκωνιστεί από τις διαπραγματεύσεις, ενώ επικαλείται Ευρωπαίο αξιωματούχο που σχολιάζει ότι απουσιάζει ένα δικό τους συνεκτικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, ο Ζελένσκι θα ταξιδέψει στη Γερμανία την ερχόμενη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σε αυτές τις συζητήσεις θα πάρουν μέρος κι άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας.

Ο Independent του Κιέβου καταλήγει γράφοντας ότι ο Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενη πίεση από την Ουάσινγκτον, με Αμερικανούς αξιωματούχους να επικρίνουν ανοιχτά τις τελευταίες ημέρες τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 10 Δεκεμβρίου ότι ο Λευκός Οίκος χρειάζεται πρώτα «απαντήσεις» από το Κίεβο προτού κανονίσει νέα συνάντησή του με την ουκρανική ηγεσία.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει να έχει τις ίδιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και να παίζει καθυστερήσεις.

