Γαλλία: Ευρώπη και Κίεβο ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ πριν από τις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 22:25

Γαλλία: Ευρώπη και Κίεβο ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ πριν από τις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό

Η γαλλική προεδρία αναφέρθηκε στην προϋπόθεση που θέτουν Κίεβο και Ευρώπη για να ανοίξει η συζήτηση για εδαφικές παραχωρήσεις

Σύνταξη
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Spotlight

Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί ζητούν από τις ΗΠΑ να τους δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Ρωσία, ανέφερε απόψε η γαλλική προεδρία.

«Στόχος μας είναι να έχουμε μια κοινή βάση, ισχυρή για διαπραγμάτευση»

«Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων από τους Αμερικανούς (…) μπορεί να μοιάζουν με αυτό που, με κάποια ευκολία, αποκαλούμε Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ, «δηλαδή, μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας για εκείνους που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθύμων», ανέφερε ένας σύμβουλος της γαλλικής προεδρίας.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν.

«Πλήρη διαφάνεια», ζητάει η Γαλλία

Ο Γάλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει «πλήρης διαφάνεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας» που θα μπορούσαν να δώσουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς πριν από οποιαδήποτε διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος.

Οι Ουκρανοί δεν έχουν κάνει «καμία συμφωνία» για το εδαφικό και «δεν σκέφτονται να κάνουν σήμερα συμφωνία», επέμεινε η γαλλική προεδρία, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια πιθανή αποστρατιωτικοποίηση των εδαφών που ελέγχει ακόμη (στο Ντονμπάς) και οι Ρώσοι τα διεκδικούν.

«Οι Ουκρανοί δεν έχουν κάνει συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν σήμερα συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη», επέμεινε ο σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την πηγή αυτήν, η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ακόμη εργάζονται για την εξεύρεση μιας κοινής θέσης γύρω από το περίγραμμα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας –που θα περιλαμβάνει και τις εγγυήσεις ασφαλείας– η οποία θα προωθηθεί στη Ρωσία.

«Στόχος μας είναι να έχουμε μια κοινή βάση, ισχυρή για διαπραγμάτευση. Αυτό το κοινό έδαφος πρέπει να ενώνει τους Ουκρανούς, τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να μας επιτρέπει να κάνουμε μια διαπραγματευτική πρόταση, μια ισχυρή ειρηνευτική πρόταση που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της Ουκρανίας, μια προσφορά που οι Αμερικανοί διαπραγματευτείς θα είναι πρόθυμοι να την προωθήσουν στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος του Μακρόν σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο κοινό κείμενο αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, τηλεφωνικά και δια ζώσης. Δεν διευκρίνισε αν η Ουάσινγκτον έχει θέσει κάποια διορία.

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12.12.25

Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
Η δήλωσή του 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Κόσμος 12.12.25

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Υβριδικός πόλεμος 12.12.25

Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Financial Times 12.12.25

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Δημοσκόπηση: «Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Θρίλερ για ρωσικά δεσμευμένα κεφάλαια – Ευρωπαϊκή εμμονή, απρόσμενοι «αντάρτες» και ρωσικά «όπλα»
Κλιμάκωση 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague 12.12.25

Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12.12.25

Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»
Μπάσκετ 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25

Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
Η δήλωσή του 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
Μπάσκετ 12.12.25

