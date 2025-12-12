Συνάντηση Ζελένσκι με Μερτς τη Δευτέρα στο Βερολίνο

Συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς θα έχει την Δευτέρα στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD από «πηγές του τομέα ασφαλείας».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, ωστόσο ήδη έχουν ληφθεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη «με την ευκαιρία επίσημης επίσκεψης στο κτήριο του κοινοβουλίου και στην καγκελαρία», ενώ η αστυνομία του Βερολίνου έχει ενημερώσει σχετικά τα εμπορικά αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου.

«Με την ευκαιρία της επίσκεψης ενός ατόμου στο υψηλότερο επίπεδο απειλής στις 15 Δεκεμβρίου 2025, θα δημιουργηθεί στο Βερολίνο η ζώνη περιορισμού πτήσεων Humboldt για την προστασία του αρχηγού κράτους που θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη».

Τέτοια μέτρα, σημειώνει η εφημερίδα, λαμβάνονται μόνο για επισκέπτες εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, όπως οι πρόεδροι των ΗΠΑ ή της Ουκρανίας.

FT: Ενταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε. έως το 2027 προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο

Η Ουκρανία πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση έως την 1η Ιανουαρίου του 2027 βάσει ειρηνευτικής πρότασης που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας, αναφέρουν σήμερα, Παρασκευή, οι Financial Times.

Σχετικά με την πρόταση, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων με την υποστήριξη των Βρυξελλών, προσθέτουν οι FT, που επικαλούνται άτομα τα οποία είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου.