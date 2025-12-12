newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Ουκρανία: Την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ ανακοίνωσε ο Πούτιν – «Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω προελάσεις»
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 02:30

Ουκρανία: Την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ ανακοίνωσε ο Πούτιν – «Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω προελάσεις»

Ο Πούτιν εξήρε τον «δυναμισμό» της δράσης των μονάδων του ρωσικού στρατού στην πρώτη γραμμή, ανακοινώνοντας την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ, στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω προελάσεις, όπως τόνισαν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ρώσοι στρατιώτες με τη ρωσική σημαία στην ταράτσα ερειπωμένου από τους βομβαρδισμούς κτιρίου στη Σίβερσκ).

Κατά συνέπεια είναι δυνατές νέες επιχειρήσεις προς άλλες κατευθύνσεις στο Ντονμπάς, σημείωσε ο κ. Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που αναμεταδόθηκε απευθείας από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Η Ουκρανία διαψεύδει την κατάληψη της Σίβερσκ, αλλά ουκρανή βουλευτής κατηγορεί τη στρατιωτική ηγεσία πως «το κρύβει» και «ψεύδεται»

Η ουκρανική πλευρά ως τώρα δεν αναγνωρίζει επίσημα την απώλεια της πόλης.

Ο ρωσικός στρατός θεωρεί επόμενο στόχο την κατάληψη της πόλης Σλοβιάνσκ, που είχε περίπου 100.000 κατοίκους πριν ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Πούτιν εξήρε τον «δυναμισμό» της δράσης των μονάδων του ρωσικού στρατού στην πρώτη γραμμή, μοιάζοντας πολύ πιο ενθουσιώδης σε σύγκριση με τη συνήθη πολύ συγκρατημένη συμπεριφορά του, κολακεύοντας τους «θαυμάσιους» άνδρες του και λέγοντας πως τους «αγκαλιάζει».

Η στρατηγική πρωτοβουλία βρίσκεται πλήρως στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, έκρινε, συμπληρώνοντας πως η πλήρης κατάληψη των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια — που η Μόσχα επισήμως έχει προσαρτήσει — προχωρά.

Βάση για συνομιλίες

Δεν αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος βάσει πρότασης η αρχική εκδοχή του οποίου παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο τροποποιήθηκε εκτενώς από την ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαίους συμμάχους της και επιστράφηκε προς συζήτηση.

Ο ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την πρόταση Τραμπ βάση για συνομιλίες, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ρωσικός στρατός θα επιτύχει τους στόχους του στο πεδίο της μάχης αν το Κίεβο απορρίψει τους όρους της Μόσχας για να υπάρξει διευθέτηση.

Το Κρεμλίνο αξιώνει ιδίως την εκχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς, με άλλα λόγια την αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από τομείς υπό τον έλεγχό τους. Το Κίεβο απορρίπτει την προοπτική αυτή.

Χθες ο κ. Πούτιν επαναβεβαίωσε τον στόχο της «εκδίωξης των ουκρανικών σχηματισμών από το έδαφός μας και αποκατάστασης της ειρηνικής ζωής στο χώμα του Ντονμπάς».

Η πόλη «έπεσε»

Προχθές Τετάρτη το ουκρανικό γενικό επιτελείο διαβεβαίωνε πως ρωσικές επιθέσεις απωθήθηκαν. Ουκρανοί μπλόγκερ που παρακολουθούν συστηματικά την πορεία του πολέμου ανέφεραν παραθέτοντας χάρτες πως το μεγαλύτερο μέρος της πόλης διεκδικείται αλλά δεν έχει καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό.

Ωστόσο ανεξάρτητη ουκρανή βουλευτής, η Μαριάνα Μπεζούλα, ανέφερε μέσω Telegram ότι η Σίβερσκ έπεσε και κατηγόρησε τη στρατιωτική ηγεσία πως «το κρύβει» και «ψεύδεται».

Πηγή: ΑΠΕ

Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

