Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με βάση ειρηνευτική πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Οι Βρυξέλλες θα δυσκολεύονταν να αντιταχθούν στο πιεστικό χρονοδιάγραμμα χωρίς να θεωρηθεί ότι υπονομεύουν την ειρήνη

Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο εγγράφων.

Ωστόσο, το ταχύ αυτό χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση της Ένωσης για την αποδοχή νέων μελών και θα υποχρέωνε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν συνολικά τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Την ίδια ώρα το Κίεβο δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει ούτε ένα από τα απαιτητικά 36 στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.

Οι κίνδυνοι

Αξιωματούχοι που στηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα καθιστούσε την ένταξη τετελεσμένο γεγονός για το Κίεβο, καθώς οι Βρυξέλλες θα δυσκολεύονταν να αντιταχθούν στο πιεστικό χρονοδιάγραμμα χωρίς να θεωρηθεί ότι υπονομεύουν την ειρήνη.

Η στήριξη των ΗΠΑ, από την άλλη, θα σήμαινε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πιέσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν – ο οποίος έχει καθυστερήσει την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας – να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγο μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022 και τέσσερις μήνες αργότερα έλαβε το καθεστώς επίσημης υποψήφιας χώρας.