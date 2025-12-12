Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης
- Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με βάση ειρηνευτική πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.
Οι Βρυξέλλες θα δυσκολεύονταν να αντιταχθούν στο πιεστικό χρονοδιάγραμμα χωρίς να θεωρηθεί ότι υπονομεύουν την ειρήνη
Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο εγγράφων.
Ωστόσο, το ταχύ αυτό χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση της Ένωσης για την αποδοχή νέων μελών και θα υποχρέωνε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν συνολικά τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Την ίδια ώρα το Κίεβο δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει ούτε ένα από τα απαιτητικά 36 στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.
Οι κίνδυνοι
Αξιωματούχοι που στηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα καθιστούσε την ένταξη τετελεσμένο γεγονός για το Κίεβο, καθώς οι Βρυξέλλες θα δυσκολεύονταν να αντιταχθούν στο πιεστικό χρονοδιάγραμμα χωρίς να θεωρηθεί ότι υπονομεύουν την ειρήνη.
Η στήριξη των ΗΠΑ, από την άλλη, θα σήμαινε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πιέσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν – ο οποίος έχει καθυστερήσει την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας – να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.
Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγο μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022 και τέσσερις μήνες αργότερα έλαβε το καθεστώς επίσημης υποψήφιας χώρας.
- Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
- Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα
- Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
- Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
- Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- «Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
- Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
- Πολωνία: Σήραγγα σε δάσος χρησιμοποιήθηκε από 180 μετανάστες για να μπουν στη χώρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις