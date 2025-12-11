Το «γαϊτανάκι» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω και δεν θα προσκαλέσει την Ουκρανία στις τάξεις του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του zn.ua

Ουκρανικό μέσο, το zn.ua, υποστηρίζει ότι έχει στα χέρια του το αναθεωρημένο σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο έχει γνωστοποιήσει στο Κίεβο.

Το δημοσίευμα αναπαράγει και το Nexta:

💥 BREAKING: DETAILS OF TRUMP’S NEW “PEACE PLAN” REVEALED — WHAT IS UKRAINE BEING PUSHED INTO? ZN.UА claims to have obtained the latest version of the controversial proposal. The document is divided into four sections, but the bottom line is clear: Ukraine is being asked to… pic.twitter.com/4NXnwOquj2 — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, το έγγραφο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, αλλά το συμπέρασμα είναι σαφές.

Ζητείται από την Ουκρανία να κάνει οδυνηρές παραχωρήσεις σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας και ταχύτερη πορεία προς την ΕΕ.

Τι προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ για τα εδάφη

Οι ΗΠΑ προτείνουν να εδραιωθεί ο έλεγχος της Ρωσίας επί της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ (τα δύο τελευταία αποτελούν το Ντονμπάς). Οποιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος, θα μπορεί να γίνει μόνο μέσω διπλωματικών διαβουλεύσεων.

Στο Ντονέτσκ θα δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα καλύπτει περίπου το 30% του εδάφους της περιοχής. Οι ουκρανικές και οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν πίσω από τα σύνορά της.

Σε Ζαπορίζια και Χερσώνα η γραμμή του μετώπου θα «παγώσει» όπου βρίσκονται τώρα τα στρατεύματα των δύο χωρών και θα αναγνωριστεί ο έλεγχος τους.

Το σχέδιο αναφέρεται και σε απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων. Η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει από όλα τα άλλα κατεχόμενα εδάφη εκτός των πέντε καθορισμένων περιοχών.

Για το ΝΑΤΟ και τον ουκρανικό σταθμό

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω και δεν θα προσκαλέσει την Ουκρανία στις τάξεις του.

Κανένα στράτευμα του ΝΑΤΟ δεν θα μπορεί να σταθμεύσει σε ουκρανικό έδαφος.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός μελών του ουκρανικού στρατού περιορίζεται σε 800.000 στρατιώτες.

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις εκλογές

Η Ουκρανία λαμβάνει εγγυήσεις παρόμοιες με αυτές του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς νομική ισχύ.

Εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν στην Ουκρανία «το συντομότερο δυνατό» μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Για τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

Σε σχέση με τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, και πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ουκρανικού μέσου, το σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει επανεκκίνηση υπό την εποπτεία αμερικανικού φορέα εκμετάλλευσης.

Η Ουκρανία θα λαμβάνει το 50% της παραγόμενης ενέργειας.

Για την ένταξη στην ΕΕ και τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ξεπαγώσουν εν μέρει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, ενώ ένα άλλο μέρος θα μπορούσε να διοχετευθεί σε κοινά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την πρόταση για «ελεύθερη οικονομική ζώνη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε δηλώσεις του το απόγευμα της Πέμπτης στην «ελεύθερη οικονομική ζώνη» για την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ στο Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι για να συμφωνήσει η Ουκρανία σε κάτι τέτοιο, αυτό πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της χώρας είτε μέσω δημοψηφίσματος είτε μέσω εκλογών.

Αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος με αναρτήσεις του σημείωσε ότι είχε συνομιλία με τη «Συμμαχία των Προθύμων», δηλαδή τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ενώ ενημέρωσε ότι είχε επαφή και με τις ΗΠΑ για το ζήτημα των εγγυήσεων.

Οι σχετικές αναρτήσεις του Ζελένσκι:

We held a meeting of the Coalition of the Willing, and this is an important format for supporting Ukraine’s security now and in the future. We are working to ensure that the security guarantees include serious components of European deterrence and are reliable, and it is… pic.twitter.com/4Btx6xoS9J — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2025

Today, we have had a constructive and in-depth discussion with the American team on one of the three documents we are currently working on – the one on security guarantees. The U.S. was represented by Secretary Marco Rubio @SecRubio, Secretary Pete Hegseth @SecWar, @SteveWitkoff,… pic.twitter.com/gztUJHBOqn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2025

«Από τα πιο κρίσιμα στοιχεία…»

Σχετικά με την επικοινωνία με τις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι έγραψε: «Σήμερα, είχαμε μια εποικοδομητική και σε βάθος συζήτηση με την αμερικανική ομάδα σχετικά με ένα από τα τρία έγγραφα στα οποία εργαζόμαστε επί του παρόντος – αυτό που αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας. Οι ΗΠΑ εκπροσωπήθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τον Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, τους στρατηγούς Κιν και Γκρίνκεβιτς, καθώς και τον Τζος Γκρούενμπαουμ. Ευχαριστώ επίσης τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε».

Ο Ζελένσκι, ανάμεσα σε άλλα, υπογράμμισε ότι: «Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι από τα πιο κρίσιμα στοιχεία για όλα τα επόμενα βήματα. Έχουμε ήδη την αρνητική εμπειρία του Μνημονίου της Βουδαπέστης. Όλοι το θυμούνται αυτό, καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ρωσία παραβίασε επανειλημμένα όλες τις άλλες δεσμεύσεις της.

Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο το έγγραφο αυτό σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας να παρέχει συγκεκριμένες απαντήσεις σε ό,τι απασχολεί περισσότερο τους Ουκρανούς: ποιες ενέργειες θα αναλάβουν οι εταίροι εάν η Ρωσία αποφασίσει να ξεκινήσει εκ νέου την επίθεσή της».