newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 13:00

Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Οι πιέσεις στην Ουκρανία να δεχτεί το σχέδιο των ΗΠΑ για εκεχειρία αυξάνονται όλο και περισσότερο, με το Κίεβο να προσπαθεί να ελιχθεί προκειμένου να αποφύγει ή τουλάχιστον να καθυστερήσει μια απάντηση που θα δώσει το πάτημα στην Ουάσιγκτον να πραγματοποιήσει την απειλή της και να αποσυρθεί από τον πόλεμο.

Το αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας προβλέπει την παράδοση όλων των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, δηλαδή της ανατολικής επαρχίας Ντονμπάς, ακόμα και αυτών που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο ρόλος των περιοχών που η Ουκρανία καλείται να παραδώσει θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το Κίεβο, που φοβάται ότι η Ρωσία δεν θα σεβαστεί την όποια συμφωνία, θα βρει χρόνο να ανασυνταχτεί και με την πρώτη ευκαιρία θα εξαπολύσει νέα επίθεση από ευνοϊκότερη θέση.

Εξάλλου οι συμφωνίες του Μινσκ πλανώνται πάνω από τις διαπραγματεύσεις. Το 2014 και το 2015 στο Μινσκ της Λευκορωσίας συνάφθηκαν δύο ειρηνευτικές συμφωνίες αφού η Ρωσία είχε καταλάβει τμήματα της Ουκρανίας.

Οι συμφωνίες εκείνες μείωσαν την ένταση της ένοπλης σύγκρουσης και στην πράξη πάγωσαν τη γραμμή του μετώπου, αν και δεν έλειπαν οι αψιμαχίες.

Η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά όξυνε την κατάσταση με τη Ρωσία που δεν ήταν διατεθειμένη να δεχτεί την προώθηση της Δύσης στην περιοχή που θεωρεί «πίσω αυλή της».

Οι συμφωνίες του Μινσκ, όπως και πολλές ακόμα παρόμοιες συμφωνίες στην ιστορία των συγκρούσεων, που υποτίθεται είχαν σχεδιαστεί ως οδικοί χάρτες προς μία διαρκή ειρήνη τελικά δεν σήμαιναν τίποτα την κρίσιμη στιγμή.

Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς

Η περιοχή, γεμάτη μεταλλουργικά εργοστάσια και ανθρακωρυχεία, υπήρξε κάποτε η βιομηχανική ατμομηχανή της Σοβιετικής Ένωσης.

Διεκδικώντας τη γη μέσω διαπραγματεύσεων, το Κρεμλίνο έχει προσπαθήσει να αποκτήσει ό,τι απέτυχε να κατακτήσει με τεράστιο στρατιωτικό κόστος από το 2014. Ο έλεγχος του Ντονμπάς θα σήμαινε την κατάληψη μιας «ζώνης-φρούριο» από πόλεις — Ποκρόβσκ, Κοστιαντινίβκα, Ντρούζκιβκα, Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ — που έχουν λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία.

Ωστόσο τώρα η Ρωσία ισχυρίζεται πως ελέγχει μεγάλο μέρος του Ποκρόβσκ και τα στρατεύματά της βρίσκονται ήδη στη νότια είσοδο της Κοστιαντινίβκα, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και αναλυτές.

Ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σύρσκι δήλωσε την Τρίτη ότι διέταξε μερική απόσυρση δυνάμεων γύρω από μέρος του Ποκρόβσκ αφού δεν μπορούσαν πλέον να κρατήσουν τις θέσεις τους.

ουκρανία

Πηγή: Financial Times

Ένα σημαντικό μέρος από το περισσότερο από 1 δισ. δολάρια που δαπάνησε πέρυσι η Ουκρανία για αμυντικά έργα κατευθύνθηκε στο Ντονμπάς.

Το έδαφος της περιοχής λειτουργεί επίσης ως ισχυρό εμπόδιο, με τους φυσικούς γκρεμούς και κοιλάδες του, καθώς και τα τεχνητά λατομεία του.

Η οικειοθελής παράδοση εδαφών στη Ρωσία χαρακτηρίζεται ως αυτοκτονία από ουκρανούς αξιωματούχους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε για ακόμα μία φορά ότι ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος θα μπορούσε να πάρει μία τέτοια απόφαση, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε δημοψήφισμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Ουκρανία είναι αναγκασμένη να κάνει παραχωρήσεις και σε μία εμφανή απόπειρα να πιέσει τον Ζελένσκι «πρότεινε» να γίνουν εκλογές στη χώρα. Ο ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι εάν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι προσφέρουν πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, μπορεί να διεξάγει εκλογές εντός 60 ημερών.

Με τις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι πιθανότατα εννοεί την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία ή στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που περιγράφει το σχέδιο Τραμπ.

Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη αλά Κορέα;

Ειδικότερα το σχέδιο 28 σημείων αναφέρει τη δημιουργία μιας «ουδέτερης, αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης» μετά την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ζώνη θα «αναγνωριζόταν διεθνώς ως έδαφος που ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία». «Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν σε αυτή την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη», προστίθεται.

Ο Νταν Ντρίσκολ, υπουργός Στρατού των ΗΠΑ που βρέθηκε στην Ουκρανία για να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Ζελένσκι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν προετοιμασμένη να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, κατά μήκος αυτού που θα αποτελούσε τη «μεγαλύτερη τεχνολογικά προηγμένη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» στον κόσμο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν για μια ζώνη τύπου DMZ παρόμοια με αυτή που χωρίζει τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα από τότε που υπογράφηκε η εύθραυστη ανακωχή πριν από περισσότερα από 72 χρόνια.

Αλλά αντί για μια διαρκή ειρήνη, ο Ζελένσκι θεωρεί εδώ και καιρό μια DMZ ως δρόμο προς μια παγωμένη σύγκρουση.

«Η Ουκρανία θα μπορούσε να συμφωνήσει στην παράδοση αν είχε ισχυρές δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας πίσω της, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων σταθμευμένων στην Ουκρανία», είπε o Έμιλ Καστεχέλμι, στρατιωτικός αναλυτής της φινλανδικής ομάδας Black Bird Group, στους Financial Times.

Αλλά δυτικές δυνάμεις στο έδαφος, ειδικά μια δύναμη υποχρεωμένη να απαντήσει σε νέα ρωσική επίθεση, παραμένει μακρινή προοπτική και δεν αναφέρεται στην τρέχουσα εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Ζελένσκι είπε σε δημοσιογράφους την Τρίτη ότι το τοπίο για τις εγγυήσεις ασφαλείας παραμένει θολό.

Εφόσον το στοιχείο αυτό λείπει από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, πρόσθεσε ο Καστεχέλμι, «η παράδοση του Ντονέτσκ πιθανότατα θα μοιάζει με υπερβολικά υψηλό ρίσκο για την Ουκρανία».

«Το επίπεδο κινδύνου θα αυξηθεί περαιτέρω αν υπάρχει πιθανότητα η Δύση να άρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να μειώσει τη στρατιωτική βοήθεια μετά την παράδοση της Ντονέτσκ».

Ο Μάικλ Κόφμαν, ανώτερος συνεργάτης στο πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας του Carnegie Endowment for International Peace, είπε ότι τα τεχνικά στοιχεία οποιουδήποτε σχεδίου ήταν κρίσιμα.

«Η πρόταση δεν αποσαφηνίζει τι σημαίνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δυναμική του πεδίου μάχης, η οποία κυριαρχείται από μεγάλες ζώνες δράσης drones, ναρκοπέδια και υποστηρικτικά πυρά πυροβολικού».

Για παράδειγμα, έχει μεγάλη σημασία αν «πρόκειται για πλήρη απόσυρση από το Ντονέτσκ ή για ισοδύναμες απομακρύνσεις δυνάμεων από μια κεντρική γραμμή».

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος που έχει δει την τελευταία μορφή της πρότασης είπε ότι δεν καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από αυτό που θα είναι το ανατολικό σύνορο της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

«Το ερώτημα είναι», είπε ο Κόφμαν, «τι σημαίνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο σημερινό πλαίσιο και πώς θα ελέγξει οποιαδήποτε πλευρά την παρουσία μικρών ομάδων drone που μπορούν να πετάξουν 20-25 χλμ πέρα από τη γραμμή του μετώπου;»

Με πληροφορίες από Financial Times

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
Καραϊβική: «Πολύ ανήσυχη» η κυβέρνηση της Ουρουγουάης για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή
Επιθυμεί κατευνασμό 11.12.25

«Πολύ ανήσυχη» η Ουρουγουάη για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική

Κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα» θέλει να δει η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία δηλώνει «πολύ ανήσυχη» για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 11.12.25

Ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας»

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Σύνταξη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανταλάσσει drones, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες με MiG-29 από την Πολωνία
Πόλεμος 11.12.25

Η Πολωνία δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία έναντι drones και τεχνολογίας

Η Πολωνία αντικατέστησε τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά της με δυτικά αεροσκάφη και δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία, από την οποία θα πάρει drones, πυραύλους και συναφή τεχνολογία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν
Αυστηροποίηση 10.12.25

ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Ακραία πρόταση - Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο ESTA

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Αντίο Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής
Αντίο Τουβαλού 11.12.25

Πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής - Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για μαζική μετανάστευση

Περισσότερο από το ένα τρίτο των κατοίκων του Τουβαλού έχει υποβάλει αίτημα κλιματικής βίζας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι κλιματικοί μετανάστες ίσως ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη προ ημερών στη Φινλανδία, όταν έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ιστορικής Χάκα, μετά τον υποβιβασμό της – Κάηκε ολοσχερώς μία από τις εξέδρες.

Σύνταξη
Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Δεκαοκτώ παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη
Ελλάδα 11.12.25

Ανησυχία στην Ελλάδα: 18 παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του Δανού δότη

Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του συγκεκριμένου ανθρώπου από κλινική στη χώρα μας ήταν το 2017 - Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Σύνταξη
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
Μπάσκετ 11.12.25

Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς

Αμερικανικά ρεπορτάζ ανέφεραν προ ημερών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του για τις φήμες περί αποχώρησής του, ωστόσο ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε πως κάτι τέτοιο συνέβη.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο