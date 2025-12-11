Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς και να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα τμήματα της περιοχής που ελέγχει τώρα το Κίεβο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη.

Αφήνει «παραθυράκι» για δημοψήφισμα ή εκλογές ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι για να συμφωνήσει η Ουκρανία σε κάτι τέτοιο, αυτό πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της χώρας είτε μέσω δημοψηφίσματος είτε μέσω εκλογών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: The US has proposed the creation of a «free economic zone» in the area of the Donbas it wants Ukraine to withdraw from, Volodymyr Zelenskyy has said.@JayneSeckerSky has the latest ⬇ Live updates 🔗 https://t.co/4PHQLQ9j0A 📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/6hQwNhFG7V — Sky News (@SkyNews) December 11, 2025

«Συμβιβαστική πρόταση»

Προηγουμένως, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά τώρα η Ουάσιγκτον πρότεινε μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα προωθηθούν σε αυτό το έδαφος, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Δεν ξέρουν ποιος θα κυβερνά αυτό το έδαφος, το οποίο αποκαλούν ‘ελεύθερη οικονομική ζώνη’ ή ‘αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη’», δήλωσε ο Oυκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν θεωρεί το σχέδιο δίκαιο χωρίς εγγυήσεις ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα καταλάβουν απλώς τη ζώνη μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων.