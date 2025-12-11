newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 19:09

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς και να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα τμήματα της περιοχής που ελέγχει τώρα το Κίεβο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη.

Αφήνει «παραθυράκι» για δημοψήφισμα ή εκλογές ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι για να συμφωνήσει η Ουκρανία σε κάτι τέτοιο, αυτό πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της χώρας είτε μέσω δημοψηφίσματος είτε μέσω εκλογών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Συμβιβαστική πρόταση»

Προηγουμένως, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά τώρα η Ουάσιγκτον πρότεινε μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα προωθηθούν σε αυτό το έδαφος, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Δεν ξέρουν ποιος θα κυβερνά αυτό το έδαφος, το οποίο αποκαλούν ‘ελεύθερη οικονομική ζώνη’ ή ‘αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη’», δήλωσε ο Oυκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν θεωρεί το σχέδιο δίκαιο χωρίς εγγυήσεις ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα καταλάβουν απλώς τη ζώνη μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
