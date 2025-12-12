Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του κορυφαίου διαπραγματευτή ειρήνης της Ουκρανίας και ηγετών του FBI έχουν δημιουργήσει νέα αβεβαιότητα στις κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η Washington Post.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, ταξίδεψε τρεις φορές στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον κορυφαίο απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και να συζητήσει μια πρόταση για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ουμέροφ πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και τον αναπληρωτή διευθυντή Νταν Μποντζίνο, σύμφωνα με τέσσερις άτομα, τα οποία, όπως και άλλα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Διαβεβαιώσεις αμνηστίας κατά της διαφθοράς ή ενεργές διαπραγματεύσεις;

Οι συναντήσεις προκάλεσαν ανησυχία στους δυτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενό τους. Ορισμένοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Ουμέροφ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναζήτησαν τον Πατέλ και τον Μπονγκίνο με την ελπίδα να λάβουν αμνηστία από τυχόν κατηγορίες διαφθοράς που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Ουκρανοί.

Άλλοι ανησυχούν ότι ο νέος αυτός δίαυλος επικοινωνίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, που προτείνεται από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για το Κίεβο.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Όλχα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Ουμέροφ με το FBI και είπε στην Washington Post ότι «αφορούσε αποκλειστικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας» που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Ένας αξιωματούχος του FBI είπε ότι οι συναντήσεις του Ουμέροφ περιλάμβαναν συζήτηση για τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών σε θέματα επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία αναφέρθηκε σε μία από τις συναντήσεις, αλλά δεν ήταν το βασικό αντικείμενο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, o οποίος υπερασπίστηκε τις συναντήσεις του Πατέλ.

Ο Τραμπ δεν εμπιστεύεται τον Ζελένσκι είχε αναφέρει ο Μποντζίνο

Οι δύο επικεφαλής του FBI έχουν κατά καιρούς επικρίνει δημόσια την Ουκρανία. Ο Πατέλ τον Μάρτιο εξέφρασε αμφιβολίες για την κλίμακα της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία και κάλεσε το Κογκρέσο να ερευνήσει εάν οποιαδήποτε από τα αμερικανικά κονδύλια εκεί έχουν γίνει αντικείμενο κατάχρησης.

Ο Μποντζίνο έχει κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι συγκαλύπτει τις φερόμενες διεφθαρμένες δραστηριότητες του γιου του προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε θέση στο διοικητικό συμβούλιο ουκρανικής εταιρείας ενέργειας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης προσοχής.

«Ο Τραμπ είναι πολύ καχύποπτος απέναντι στον Ζελένσκι, εξαιτίας όσων έκανε ο ίδιος και κάποια άτομα στην κυβέρνησή του για να κουκουλώσουν την τρέλα του Τζο Μπάιντεν», είπε ο Μποντζίνο τον Φεβρουάριο.

Είναι ανόητο να συνδέονται τα πάντα με τη διαφθορά λέει το γραφείο του Ζελένσκι

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινωνούν τακτικά με ηγέτες άλλων χωρών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας κοινού ενδιαφέροντος».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ «συζητά τόσο με τους Ρώσους όσο και με τους Ουκρανούς για να διευκολύνει μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου» και ότι όσοι εκφράζουν ανησυχίες για τις συναντήσεις με το FBI «δεν έχουν γνώση αυτών των διπλωματικών συνομιλιών και δεν ξέρουν τι λένε».

Εκπρόσωπος του γραφείου του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες συναντήσεις αλλά επέμεινε ότι «είναι ανόητο να συνδέονται τα πάντα με τη διαφθορά».

Τι αφορά η κατηγορία περί διαφθοράς

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία. Η χώρα βρίσκεται υπό πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να συμφωνήσει σε μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Επίσης, αντιμετωπίζει το πιο εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ζελένσκι το 2019. Ουκρανοί ανακριτές ισχυρίστηκαν τον περασμένο μήνα ότι 100 εκατομμύρια δολάρια είχαν κλαπεί από τον ενεργειακό τομέα της χώρας μέσω δωροδοκιών και μίζων.

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι, κατηγορούνται για κατάχρηση, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες συναλλαγές. Ο κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, ο δεύτερος πιο ισχυρός άνθρωπος στην Ουκρανία, παραιτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, μετά από έφοδο στην οικία του.

Ένας άλλος στενός πρώην σύμμαχος του Ζελένσκι, ο Ολέξι Τσερνίσοφ, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής πρωθυπουργός, κατηγορείται από τις ουκρανικές αρχές για τη λήψη 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε μίζες.

Διαφθορά και έκκληση για εκλογές

«Υπάρχει πράγματι τεράστια διαφθορά εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι το σκάνδαλο προκάλεσε εκκλήσεις για εκλογές στην Ουκρανία. «Ο κόσμος ρωτάει: πότε θα γίνουν εκλογές;» Από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 το Κίεβο επέβαλε στρατιωτικό νόμο, με αναβολή των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών.

Υπάρχουν εικασίες εντός και εκτός του Κιέβου σχετικά με το αν ο Ουμέροφ, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, ενδέχεται να εμπλέκεται στην επέκταση της έρευνας για κατάχρηση, ιδίως καθώς οι αξιωματούχοι της χώρας που είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς επεκτείνουν την έρευνά τους στον τομέα της άμυνας. Ο Ουμέροφ διετέλεσε στο παρελθόν υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

«Με εξέπληξε το γεγονός ότι τον έστειλαν να διαπραγματευτεί, δεδομένων των φημών για την πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο», δήλωσε η Άντζελα Στεντ, πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών στην κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

«Ένα άτομο που έχει εμπλακεί σε κατηγορίες διαφθοράς δεν πρέπει να προεδρεύει σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις, μέχρι να απαλλαγεί από αυτές τις κατηγορίες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Άριεφ, βουλευτής της αντιπολίτευσης στην Washington Post για την εμπλοκή Ούμεροφ στις διαπραγματεύσεις.

Συζητήσεις ανάμεσα στον Ούμεροφ, συμβούλους των ΗΠΑ και ευρωπαίους

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ουμέροφ, ανακοίνωσε ότι σήμερα πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με συμβούλους ασφάλειας των ΗΠΑ και ευρωπαίους εταίρους.

Ανακοίνωσε ότι η ομάδα άμυνας των ευρωπαίων εταίρων προετοιμάζει λεπτομερείς εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών πληροφοριών και του ευρύτερου τομέα ασφάλειας.