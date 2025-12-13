Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους (στη φωτογραφία του Reuters/Ammar Awad, επάνω, ο Στιβ Γουίτκοφ).

O Τραμπ είχε ξακαθαρίσει πως θα έστελνε αξιωματούχο στη συνάντηση μόνον εφόσον υπήρχε πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε πρόσκληση στις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

Η απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του στο Βερολίνο καταδεικνύει την βούληση της Ουάσιγκτον να γεφυρώσει τις εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σχετικά με τους όρους του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως θα έστελνε αξιωματούχο στη συνάντηση μόνον εφόσον πίστευε πως υπήρχε πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Πιέστε τον Ζελένσκι»

Σε τηλεφωνική συνομιλία, μάλιστα, την προηγουμένη, την οποία και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ως τεταμένη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε πει στους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας ότι θα πρέπει να πιέσουν τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του ειρηνευτικού σχεδίου που έχουν υποβάλει οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία θα αποδεχτεί εκτεταμένες εδαφικές απώλειες και θα περιορίσει το μέγεθος του στρατού της (περισσότερα εδώ).