Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Rai, αναφέρθηκε στην υπόθεση της χρήσης των ρωσικών παγωμένων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, ο Αντόνιο Ταγιάνι).

«Αν καταδικαστείς από το Δικαστήριο της ΕΕ, εκτίθεσαι και πολιτικά», δηλώνει ο Ταγιάνι

«Ισως θα ήταν καλύτερα να σκεφθεί, κανείς, άλλες λύσεις», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία πρέπει να αξιολογηθεί επί νομικής βάσεως. Συμφωνώ στην ανάγκη να στηριχθεί, και οικονομικά, η Ουκρανία. Το θέμα είναι αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα κεφάλαια αυτά, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Το πρόβλημα είναι ότι η νομική βάση είναι ιδιαίτερα ισχνή», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

«Αν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα. Διότι αν καταδικαστείς από το Δικαστήριο της ΕΕ, εκτίθεσαι και πολιτικά», ολοκλήρωσε ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ζητούν εναλλακτικό σχέδιο

Το Βέλγιο αντέδρασε τη Δευτέρα στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία και Τσεχία να εκφράζουν αιτιάσεις και να ζητούν την ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου.