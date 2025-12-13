newspaper
13.12.2025
Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου - Ποιες ώρες
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέσμευσε επ’ αόριστον 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην επικράτειά της την Παρασκευή, καθώς το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του προσπάθησαν να ενισχύσουν τη θέση τους σε μια κρίσιμη φάση των ειρηνευτικών συνομιλιών που συντονίζει οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η δέσμευση ανοίγει τον δρόμο για τη λήψη δανείου έναντι των περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της άμυνας της Ουκρανίας. Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα.

Μαζί Βέλγιο και Ιταλία

Η Ιταλία έχει επίσης ταχθεί στο πλευρό του Βελγίου. Σε δήλωση που εξέδωσαν την Παρασκευή το βράδυ, οι δύο χώρες — μαζί με τη Βουλγαρία και τη Μάλτα — προέτρεψαν την ΕΕ να «συνεχίσει να διερευνά και να συζητά εναλλακτικές επιλογές» για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, ενδεχομένως μέσω ενός δανείου της ΕΕ, το οποίο, όπως υποστήριξαν, θα παρουσίαζε «σημαντικά μικρότερο κίνδυνο».

Η Μόσχα αντέδρασε επίσης, καταθέτοντας αγωγή κατά της Euroclear, της εταιρείας αποθετηρίου με έδρα τις Βρυξέλλες που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που βρίσκονται εντός της χώρας.

Η επιβεβαίωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες αυτό το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση προς το Κίεβο να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία μέχρι τα Χριστούγεννα, με όρους που είναι σε μεγάλο βαθμό δυσμενείς και έχουν καταρτιστεί αρχικά μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κλείσει τις γραμμές με την Ουκρανία, καθώς αυτή προσπαθεί να αποφύγει να αναγκαστεί σε αυτό που πολλοί Ουκρανοί και Ευρωπαίοι θεωρούν ως συνθηκολόγηση.

Η νέα πρόταση

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, με την υποστήριξη Ευρωπαίων αξιωματούχων, προσπάθησαν να βελτιώσουν τους όρους της ειρηνευτικής πρότασης που εισιγήθηκαν οι ΗΠΑ, αναζητώντας σημεία πίεσης, ενώ παράλληλα εξέτασαν παραχωρήσεις που κάποτε ήταν αδιανόητες.

Μια αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση που συντάχθηκε από Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους και στάλθηκε στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα προβλέπει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ήδη από το 2027, ένα επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα που θα καταργούσε την καθιερωμένη διαδικασία ένταξης του μπλοκ.

Σύμφωνα με έναν Γάλλο αξιωματούχο, διεξάγονται εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση «κοινού εδάφους» μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών σχετικά με μια νέα έκδοση της συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να υποβληθεί στη Ρωσία.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε: «Όταν την δούμε, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μας αρέσει και πολύ».

Πηγή: ot.gr

