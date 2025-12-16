«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένει να λάβει περίπου 40-45 δισ. ευρώ το 2026 από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το ποσό αυτό αποτελεί μικρό μέρος ενός συνολικού ποσού περίπου 210 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να διαθέσουν οι διεθνείς εταίροι για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Τόνισε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται, καθώς δεν συμφωνούν όλες οι χώρες με τις προτεινόμενες μορφές, στον απόηχο του επ’ αόριστον παγώματος 210 δισ. δολάρια «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι, ακόμη και με διάφορα νομικά και χρηματοοικονομικά μέσα, κάθε απόφαση σχετικά με αυτά τα κεφάλαια αποτελεί δεσμευτικό βήμα για τις χώρες δωρητές. Παρ’ όλα αυτά, η Ουκρανία επιμένει ότι τα ρωσικά χρήματα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αποζημίωση των ζημιών που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε από τη Χάγη ότι η καταγεγραμμένη καταστροφή στην Ουκρανία είναι τριπλάσια από το ποσό των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξετάζουν επί του παρόντος οι εταίροι. Ωστόσο, ο Ζελένσκι θεωρεί δίκαιο «οι Ρώσοι να πληρώσουν για την καταστροφή που προκάλεσαν». Ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς κάλεσε επίσης την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία θέλει τα χρήματα για να πάρει όπλα, υποστηρίζει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 210 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην ΕΕ , προκειμένου να καλύψει επείγουσες οικονομικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς όπλων, όπως ειπώθηκε σε συνέντευξη Τύπου με τον ολλανδό Πρωθυπουργό Ντικ Σουφ στη Χάγη.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις προσδοκίες της Ουκρανίας για την πρόσβαση στα κεφάλαια: «Υπολογίζουμε ότι θα λάβουμε 40-45 δισεκατομμύρια ευρώ (47-53 δισ. δολάρια) για το 2026 και τα επόμενα έτη, με συνολικό ποσό 210 δισεκατομμύρια ευρώ (247 δισεκατομμύρια δολάρια)».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι, ενώ η Ουκρανία θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση, η κλίμακα των ζημιών υπερβαίνει τα διαθέσιμα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. «Φυσικά, θα θέλαμε πολύ να τα χρησιμοποιήσουμε για την αποκατάσταση του κράτους μας… Είναι δίκαιο οι Ρώσοι να πληρώσουν για την καταστροφή. Αλλά ακόμη και 210 δισ. ευρώ δεν θα είναι αρκετά. Το ύψος των ζημιών είναι τριπλάσιο», είπε.

«Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη μείωση της στήριξης σε ορισμένες χώρες. Δεν βλέπω καμία δυνατότητα για την Ουκρανία να παραμείνει ισχυρή χωρίς αυτό. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να καλύψουμε ένα τέτοιο έλλειμμα με κάποιες ακατανόητες εναλλακτικές λύσεις ή ακατανόητες υποσχέσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Βέλγιο απέρριψε την πρόταση της ΕΕ

Οι παραχωρήσεις δεν είναι αρκετές για την κυβέρνηση του Μπαρτ ντε Βέβερ, εν μέσω αυξανόμενων απαιτήσεων προς την Επιτροπή να διερευνήσει άλλες επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με τις ελπίδες της ΕΕ για λύση μέχρι την Πέμπτη και την Σύνοδο Κορυφής να εξανεμίζονται, σύμφωνα με το Politico.

Το Βέλγιο αντέδρασε τη Δευτέρα στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία και Τσεχία να εκφράζουν αιτιάσεις και να ζητούν την ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου.

Οι χώρες της ΕΕ σύμφωνα με το σχέδιο της Κομισιόν θα πρέπει να παράσχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της πληρωμής. Η βελγική κυβέρνηση πιστεύει ότι σε περίπτωση δικαστικής σύγκρουσης με την Ρωσία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το σύνολο του ποσού, με πλήρη υπαιτιότητα.

Μετά από πολλές ημέρες άκαρπων διαπραγματεύσεων σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη Δευτέρα νομικές αλλαγές, προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική υποστήριξη του Βελγίου.