Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 22:09

«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία

Την ώρα που το Βέλγιο δεν είναι ικανοποιημένο από την Κομισιόν για αποδεσμεύσει τα χρήματα από το Euroclear για την Ουκρανία, όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρχει απόφαση μέχρι την Πέμπτη

Σύνταξη
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένει να λάβει περίπου 40-45 δισ. ευρώ το 2026 από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το ποσό αυτό αποτελεί μικρό μέρος ενός συνολικού ποσού περίπου 210 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να διαθέσουν οι διεθνείς εταίροι για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Τόνισε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται, καθώς δεν συμφωνούν όλες οι χώρες με τις προτεινόμενες μορφές, στον απόηχο του επ’ αόριστον παγώματος 210 δισ. δολάρια «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι, ακόμη και με διάφορα νομικά και χρηματοοικονομικά μέσα, κάθε απόφαση σχετικά με αυτά τα κεφάλαια αποτελεί δεσμευτικό βήμα για τις χώρες δωρητές. Παρ’ όλα αυτά, η Ουκρανία επιμένει ότι τα ρωσικά χρήματα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αποζημίωση των ζημιών που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε από τη Χάγη ότι η καταγεγραμμένη καταστροφή στην Ουκρανία είναι τριπλάσια από το ποσό των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξετάζουν επί του παρόντος οι εταίροι. Ωστόσο, ο Ζελένσκι θεωρεί δίκαιο «οι Ρώσοι να πληρώσουν για την καταστροφή που προκάλεσαν». Ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς κάλεσε επίσης την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία θέλει τα χρήματα για να πάρει όπλα, υποστηρίζει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 210 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην ΕΕ , προκειμένου να καλύψει επείγουσες οικονομικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς όπλων, όπως ειπώθηκε σε συνέντευξη Τύπου με τον ολλανδό Πρωθυπουργό Ντικ Σουφ στη Χάγη.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις προσδοκίες της Ουκρανίας για την πρόσβαση στα κεφάλαια: «Υπολογίζουμε ότι θα λάβουμε 40-45 δισεκατομμύρια ευρώ (47-53 δισ. δολάρια) για το 2026 και τα επόμενα έτη, με συνολικό ποσό 210 δισεκατομμύρια ευρώ (247 δισεκατομμύρια δολάρια)».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι, ενώ η Ουκρανία θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση, η κλίμακα των ζημιών υπερβαίνει τα διαθέσιμα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. «Φυσικά, θα θέλαμε πολύ να τα χρησιμοποιήσουμε για την αποκατάσταση του κράτους μας… Είναι δίκαιο οι Ρώσοι να πληρώσουν για την καταστροφή. Αλλά ακόμη και 210 δισ. ευρώ δεν θα είναι αρκετά. Το ύψος των ζημιών είναι τριπλάσιο», είπε.

«Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη μείωση της στήριξης σε ορισμένες χώρες. Δεν βλέπω καμία δυνατότητα για την Ουκρανία να παραμείνει ισχυρή χωρίς αυτό. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να καλύψουμε ένα τέτοιο έλλειμμα με κάποιες ακατανόητες εναλλακτικές λύσεις ή ακατανόητες υποσχέσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Βέλγιο απέρριψε την πρόταση της ΕΕ

Οι παραχωρήσεις δεν είναι αρκετές για την κυβέρνηση του Μπαρτ ντε Βέβερ, εν μέσω αυξανόμενων απαιτήσεων προς την Επιτροπή να διερευνήσει άλλες επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με τις ελπίδες της ΕΕ για λύση μέχρι την Πέμπτη και την Σύνοδο Κορυφής να εξανεμίζονται, σύμφωνα με το Politico.

Το Βέλγιο αντέδρασε τη Δευτέρα στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία και Τσεχία να εκφράζουν αιτιάσεις και να ζητούν την ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου.

Οι χώρες της ΕΕ σύμφωνα με το σχέδιο της Κομισιόν θα πρέπει να παράσχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της πληρωμής. Η βελγική κυβέρνηση πιστεύει ότι σε περίπτωση δικαστικής σύγκρουσης με την Ρωσία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το σύνολο του ποσού, με πλήρη υπαιτιότητα.

Μετά από πολλές ημέρες άκαρπων διαπραγματεύσεων σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη Δευτέρα νομικές αλλαγές, προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική υποστήριξη του Βελγίου.

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς
Κόσμος 16.12.25

Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε στους βουλευτές του κόμματός του ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η σύσταση της επιτροπής για τις συντάξεις στην Γερμανία, προκειμένου το 2026 να υπάρξει «επανάσταση»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
Στον Λευκό Οίκο 16.12.25

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 16.12.25

Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει»

Σύνταξη
Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Στην Αργεντινή 16.12.25

Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ομάδα θυμάτων της άγριας καταστολής από το Ιράν των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» κατέθεσαν μήνυση κατά αξιωματούχων. Τους κατηγορούν για δολοφονίες και στοχευμένες τυφλώσεις.

Σύνταξη
Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους
Οικονομική κρίση 16.12.25

Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους

Η κρίση στις πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τα πρώτα θύματα. Πόλεις που κάποτε καυχιούνταν για το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους τώρα ζουν τη βαθύτερη οικονομική κρίση στην ιστορία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μακρόν, ο Αφρικανός ηγέτης και ένα «πραξικόπημα»
Fake news 16.12.25

Ο Μακρόν, ο Αφρικανός ηγέτης και ένα «πραξικόπημα»

«Βλέπουμε μια δημοσιογράφο δίπλα στο Ελιζέ, που λέει ότι έγινε πραξικόπημα στη Γαλλία, ένας συνταγματάρχης ανέλαβε την εξουσία και άλλα τέτοια», διηγήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, επικαλούμενος την αφήγηση ενός Αφρικανού ομολόγου του

Σύνταξη
Η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, λέει πως ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού»
Τους «έθαψε» 16.12.25

Η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, λέει πως ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού»

Σε μια σειρά συνεντεύξεων με το περιοδικό Vanity Fair, η πανίσχυρη προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, «έκαψε» τον Τραμπ και τους πιο στενούς του συνεργάτες

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»
Στεγαστική κρίση 16.12.25

ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»

Το σχέδιο της ΕΕ επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων

Σύνταξη
Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων
Ανάγκη λογοδοσίας 16.12.25

Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων

Σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Χάγη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν στη σύσταση μια Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υπέστη στον πόλεμο.

Σύνταξη
Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι
Δύο μέτρα και σταθμά 16.12.25

Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη ανακωχή στη Γάζα θανατώνοντας εκατοντάδες αμάχους, αλλά η Ευρώπη έχει στραμμένα τα βλέμματα αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προειδοποιεί για την Ρωσία
Κόσμος 16.12.25

«Νιώθουμε την απειλή» - Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας προειδοποιεί για την Ρωσία

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία για να πει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει όλο και πιο απρόβλεπτες και διασυνδεδεμένες απειλές, δίνοντας έμφαση σε μια «επιθετική, επεκτατική» Ρωσία.

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
