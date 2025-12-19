Ουκρανία: Συμφωνία για χρηματοδότησή της με 90 δισ. από την ΕΕ – Πίστωση χρόνου για το «δάνειο επανορθώσεων»
Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για τη διετία 2026-27 «εγκρίθηκε», ανακοίνωσε ο Αντόνιο Κόστα, ενώ το θέμα των ρωσικών στοιχείων παραπέμπεται στο μέλλον.
Επιτεύχθηκε συμφωνία στη σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τη διετία 2026-2027, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μέσω Χ (στη φωτογραφία του Reuters/Stephanie Lecocq από τη σύνοδο κορυφής, επάνω, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι).
«Η απόφαση για τη χορήγηση ποσού 90 δισ. ευρώ ώστε να υποστηριχθεί η Ουκρανία για το 2026-2027 εγκρίθηκε. Τηρήσαμε τη δέσμευση μας», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα.
Θα απαιτήσει περισσότερη δουλειά το «δάνειο επανορθώσεων» με αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
We have a deal.
Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.
We committed, we delivered.
— António Costa (@eucopresident) December 19, 2025
Το «δάνειο επανορθώσεων» με αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία, θα απαιτήσει περισσότερη δουλειά, δήλωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή ευρωπαϊκή πηγή.
Υπήρξε μακρά συζήτηση για τον τρόπο υλοποίησης της δέσμευσης για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027, ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ.
Για τα 90 δισ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν συζητούν πλέον – μόνο – για το δάνειο επανορθώσεων, αλλά και την πιθανότητα κοινού δανεισμού για τη χορήγηση ποσού 90 δισ. ευρώ μέσω της αξιοποίησης του περιθωρίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως ζήτησαν συγκεκριμένα ορισμένοι από τους 27 ηγέτες.
«Μετά από μακρές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι σαφές ότι το δάνειο επανορθώσεων θα απαιτήσει περισσότερη δουλειά, καθώς οι ηγέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες», εξήγησε ο αξιωματούχος.
Πηγή: ΑΠΕ
