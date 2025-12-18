Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απόφαση για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πριν από το τέλος του έτους.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση. Το ερώτημα αφορά το πλήρες φάσμα των εγγυήσεων ασφαλείας»

«Οι εταίροι μας έχουν ενημερωθεί ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σχεδιασμό που επιτρέπει στην Ουκρανία να αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά η τρέχουσα πρόταση για δάνειο θα ήταν προτιμότερη.

«Σοβαρό πρόβλημα» αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Ζελένσκι

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού.

Νωρίτερα σήμερα, αναχωρώντας από το Κίεβο για τη βελγική πρωτεύουσα ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν φθάσουν σε συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ανάρτηση Ζελένσκι για τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ:

Together with Prime Minister of Belgium @Bart_DeWever, we discussed mechanisms for using frozen Russian assets. I understand all of Belgium’s concerns; however, a decision on the reparations loan must be made. It is fair and will ensure long-term predictability for Ukraine. We… pic.twitter.com/fCIQa50k9Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2025

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση (…). Το ερώτημα αφορά το πλήρες φάσμα των εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, υποδεικνύοντας ότι ήθελε να μάθει «τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία διαπράξει άλλη μια πράξη επιθετικότητας».