«Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει: Χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο», δηλώνει ο Τουσκ

Η Ευρώπη έχει να επιλέξει ανάμεσα σε «χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός την Πέμπτη κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι ηγέτες πρέπει να αποφασίσουν πώς θα χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία το 2026 και το 2027, ώστε να συνεχίσει να πολεμά την εισβολή της Ρωσίας.

«Τώρα έχουμε μια απλή επιλογή: είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στους δημοσιογράφους.

«Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη. Και αυτή είναι η δική μας απόφαση και μόνο δική μας. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει τελικά να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση».

🇵🇱🇺🇦 Zelensky may meet with Polish Prime Minister Donald Tusk on Friday, – PAP The parties plan to discuss security issues and the results of negotiations in Berlin, Helsinki and at the EU summit. The goal of the meeting is to achieve a lasting and just peace in the interests of… pic.twitter.com/LlVwHitSFw — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 18, 2025

Η σύνοδος κορυφής

Συνάντηση με τους αρχηγούς κρατών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα έχουν απόψε στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που προηγείται της τακτικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.