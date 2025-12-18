Στις Βρυξέλλες ο Κυρ. Μητσοτάκης για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Σύνοδο Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων

Στις Βρυξέλλες μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σήμερα Τετάρτη στη Σύνοδο Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων και αύριο Πέμπτη στη Σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση, καθώς επίσης και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027, ενώ στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν ακόμα το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Διεύρυνση της Ε.Ε., η γεωοικονομία και η ανταγωνιστικότητα.

Ουκρανικό

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, αναφορικά με τις επιλογές για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας και συγκεκριμένα την χορήγηση Δανείου Επανορθώσεων με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ελλάδα είναι κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίησή τους με την μεγαλύτερη δυνατή νομική και δημοσιονομική ασφάλεια και ότι επιδιώκει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση.

Στην ελληνική κυβέρνηση λένε ότι η Ελλάδα όπως και άλλα κράτη μέλη, έχει ζητήσει από την Κομισιόν αξιολόγηση των πιθανών δημοσιονομικών και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το Δάνειο Επανορθώσεων και τις εγγυήσεις που το συνοδεύουν, ενώ ο πρωθυπουργός αναμένεται να προτείνει ότι, σε ενδεχόμενο ενεργοποίησης των εγγυήσεων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μηχανισμός ρήτρας διαφυγής, ώστε οι δημόσιες δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου δαπανών, όπως αυτοί καθορίζονται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Όσον αφορά τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, κατά τις ίδιες πηγές, βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι ανταγωνιστικότητα και Συνοχή είναι στόχοι πρώτης προτεραιότητας, συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία και πρέπει να ιδωθούν υπό το ίδιο πρίσμα και μια ολιστική προσέγγιση -καλύπτοντας το σύνολο της Ένωσης και τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, προφανώς και των μικρομεσαίων.

Επιπλέον, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στόχος πρώτης προτεραιότητας είναι και πρέπει να παραμείνει και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία, όπως και για την Συνοχή, πρέπει να προβλέπονται διακριτοί και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύνοδος Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων

Τέλος, όσον αφορά τη Σύνοδο Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων, στην κυβέρνηση λένε ότι η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ε.Ε. ως επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ επαναλαμβάνουν ότι πρόκειται για διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις του κάθε υποψήφιου κράτους και προσθέτουν ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, που απαιτεί μεταρρυθμίσεις και συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα της ενταξιακής διαδικασίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, η πάγια θέση της χώρας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ε.Ε., ενώ προσθέτουν ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα, ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών.