newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 12:37

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Spotlight

Στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συμφωνήσουν για το πώς θα δανείσουν τα δισεκατομμύρια ευρώ που η εμπόλεμη Ουκρανία χρειάζεται εσπευσμένα, ένα κρίσιμο τεστ ισχύος και συνοχής μετά τις κατηγορίες του Ντόναλντ περί αδύναμης Ευρώπης.

Με την ΕΕ  να θεωρεί τον πόλεμο απειλή και για τη δική της ασφάλεια, η Κομισιόν έχει προτείνει τη χρήση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος παραμένει σε βελγικό οίκο εκκαθάρισης. Το Βέλγιο ωστόσο ανησυχεί για τη νομιμότητα του σχεδίου, ενώ άλλες χώρες όπως η Ιταλία εκφράζουν επιφυλάξεις.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, σχολιάζει το Reuters, δεδομένου ότι χωρίς τη βοήθεια της Ευρώπης η Ουκρανία θα ξεμείνει από χρήματα το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και πιθανότατα θα χάσει τον πόλεμο.

Και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έφερνε πιο κοντά την απειλή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της ΕΕ.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το Κίεβο θα χρειαστεί περίπου 135 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία.

Οι ηγέτες που άρχισαν να καταφθάνουν στη σύνοδο αναγνώρισαν ότι η εξεύρεση λύση είναι επιτακτική ανάγκη, με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι το δίλημμα για την Ευρώπη είναι «χρήματα τώρα ή αίμα αύριο».

Η δε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως δεν θα φύγει από τη σύνοδο χωρίς συμφωνία χρηματοδότησης για την επόμενη διετία.

Σε μια ένδειξη της αίσθησης του επείγοντος, ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος αρχικά προγραμματιζόταν να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, γνωστοποίησε ότι θα παραστεί διά ζώσης.

Διαδηλωτές έξω από το κτήριο της Κομισιόν ζητούν από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια (Reuters)

Διαδηλωτές έξω από το κτήριο της Κομισιόν ζητούν από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια (Reuters)

Το Βέλγιο ζητά εγγυήσεις

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ δήλωσε την Πέμπτη στο κοινοβούλιο της χώρας του ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απαντήσεις στις επιφυλάξεις του σχετικά με τη νομιμότητα του «δανείου επανορθώσεων» και τους κινδύνους ρευστότητας. Τα σχέδια χρηματοδότησης «αλλάζουν την ώρα που μιλάμε» είπε.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα υποστηρίζει ότι η χρήση των δεσμευμένων κεφαλαίων της είναι παράνομη και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Αυτή την εβδομάδα υπέβαλε αγωγή στη Μόσχα απαιτώντας αποζημίωση 230 δισ. δολαρίων από τον οίκο εκκαθάρισης Euroclear.

Οι αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας το 2026 θα φτάσουν το 27,2% του ΑΕΠ

Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης «θα είχε σοβαρές συνέπειες για την αξιοπιστία της Ευρώπης και θα επιβεβαίωνε ότι είμαστε αδύναμοι όπως φαίνεται ότι πιστεύει ο Τραμπ» σχολίασε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Μια επιλογή για τις Βρυξέλλες θα ήταν να δανειστεί η ίδια το απαιτούμενο ποσό με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ και στη συνέχεια να δανείσει τα χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό όμως θα απαιτούσε ομόφωνη συμφωνία των 27 χωρών-μελών και η Ουγγαρία, που διατηρεί πιο φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα υπέβαλε βέτο.

Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν να δανειστεί κάθε χώρα της ΕΕ ένα ποσό και να το παραχωρήσει στην Ουκρανία, αυτό όμως θα μεγέθυνε περαιτέρω τα ήδη μεγάλα επίπεδα χρέους και ελλείμματος και δεν θα εξασφάλισε μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια για το Κίεβο.

Η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας είναι επομένως «το μόνο σχέδιο στο τραπέζι», όπως είπαν διπλωμάτες. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτιμούν αυτή τη λύση επειδή θα εξασφάλιζε ένα μεγάλο ποσό για την Ουκρανία χωρίς να αυξήσει το δημόσιο χρέος.

Για να γίνει όμως αυτό πράξη, οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πείσουν το Βέλγιο ότι δεν θα το αφήσουν στην τύχη του αν η ρωσία προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια. Στη χώρα βρίσκονται τα 185 από τα συνολικά 210 δισεκατομμύρια ευρώ των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ είναι πρόθυμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις. Ο πρωθυπουργός Ντε Βέβερ όμως δηλώνει ότι αυτό που χρειάζεται από την Ευρώπη είναι μια λευκή επιταγή επ’ αόριστον, δεδομένου ότι οι αποζημιώσεις που θα αξίωνε η Ρωσία θα ξεπερνούσαν κατά πολύ τα ποσά που παραμένουν δεσμευμένα στο Βέλγιο και η δίκη θα ξεκινούσε πολλά χρόνια από σήμερα.

Οι συζητήσεις στη σύνοδο της Πέμπτης θα εστιαστούν στην παροχή εγγυήσεων που θα καθησύχαζαν το Βέλγιο και θα ήταν αποδεκτές από τις υπόλοιπες χώρες-μέλη.

«Η λύση θα είναι διαθέσιμη το πρωί της Παρασκευής» διαβεβαίωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

O βέλγος πρωθυπουργός Ντε Βέβερ (Α) συζητά με τους ομολόγους του της Πολωνίας και της Δανίας στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης (Reuters)

O βέλγος πρωθυπουργός Ντε Βέβερ (Α) συζητά με τους ομολόγους του της Πολωνίας και της Δανίας στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης (Reuters)

Πόσα χρήματα χρειάζεται η Ουκρανία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το Κίεβο θα χρειαστεί περίπου 135 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία.

Μόνο για το 2016, ο προϋπολογισμός της Ουκρανίας προβλέπει δαπάνες 4,8 τρισ.  γρίβνα (97 δισ. ευρώ) έναντι εσόδων 2,9 τρισ. γρίβνα (58 δισ. ευρώ).

Το έλλειμα αντιστοιχεί στο 18,5% του ουκρανικού ΑΕΠ, και ο υπουργός Οικονομικών Σέρχι Μαρτσένκο δήλωσε ότι η χώρα θα χρειαστεί εξωτερική χρηματοδότηση 45 δισ. δολαρίων για το 2026.

Η έγκριση του δανείου επανορθώσεων από την ΕΕ θα έδινε πρόσβαση και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης

Χωρίς σχέδιο για άμεση ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, η Ουκρανία σκοπεύει να δαπανήσει το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων -2,8 τρισ. γρίβνα ή περίπου το 27,2% του ΑΕΠ- για άμυνα το 2026.

Το μέτωπο του πολέμου εκτείνεται σε μήκος άνω των 1.200 χιλομέτρων στα ανατολικά και τα νότια, ενώ περίπου ένα εκατομμύριο άτομα συμμετέχουν στην άμυνα της Ουκρανίας.

Οι ανάγκες για όπλα και πυρομαχικά μεγαλώνουν και το ημερήσιο κόστος του πολέμου εκτιμάται πλέον στα 172 εκατ. δολάρια, συγκριτικά με 140 εκατ. δολάρια πριν από έναν χρόνο.

Πέρα από τις αμυντικές ανάγκες, η Ουκρανία χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές δαπάνες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η χώρα έχει λάβει πάνω από 160 δισ. δολάρια ως οικονομική βοήθεια.

Ακόμα και μια ειρηνευτική συμφωνία δεν θα ελάφρυνε άμεσα τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το Κίεβο, εκτιμούν αναλυτές. Οι στρατιωτικές δαπάνες θα σταθεροποιούνταν, δεν θα υποχωρούσαν όμως γρήγορα, αφού ο στρατός θα χρειαζόταν εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό και μακροπρόθεσμη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Η Ροκσάνα Πιντλάσα, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής προϋπολογισμού, δήλωσε πως η Ουκρανία μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οπότε η ΕΕ θα έπρεπε να καταβάλει την πρώτη δόση της χρηματοδότησης.

Η έγκριση του δανείου επανορθώσεων από την ΕΕ θα έδινε πρόσβαση και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης: τον περασμένο μήνα, η Ουκρανία εξασφάλισε την προκαταρκτική έγκριση του ΔΝΤ για ένα τετραετές πρόγραμμα 8,2 δισ. δολαρίων για την μακροοικονομική της σταθερότητα.

Όπως είπε η Πιντλάσα, η τελική έγκριση εξαρτάται από την απόφαση για το δάνειο επανορθώσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Πολιτική
Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες
Νοτιοανατολική Ασία 18.12.25

Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην Ταϊλάνδη και 17 στην Καμπότζη, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση
Νέος κύκλος αίματος; 18.12.25

ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, πως δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, αλλά εθνοκάθαρση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Κόσμος 18.12.25

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Το πακέτο περιπλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού

Σύνταξη
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου: «Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες»
«Αδιέξοδο» 18.12.25

«Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες» - ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου

Πυρά ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για την τροπολογία που αφορά δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τα funds μένουν ανέγγιχτα και οι καταναλωτές καλούνται να σηκώσουν τα βάρη, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake
English edition 18.12.25

TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake

TotalEnergies said it has completed the sale of a 50% stake in its Greek portfolio of wind and solar assets, with a combined capacity of 424 megawatts, to Asterion Industrial Partners.

Σύνταξη
Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο