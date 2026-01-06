Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Η Συμμαχία των Προθύμων για την Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τα 35 μέλη της συμφώνησαν στη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης, η οποία θα εγκατασταθεί στη χώρα, όταν επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία.

Στις δηλώσεις τους, τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και οι ηγέτες Γαλλίας και Βρετανίας, επισήμαναν πόσο μεγάλη ήταν η πρόοδος στη σύνοδο που διεξήχθη στη σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Εξέλιξη με σημασία ήταν η παρουσία των Αμερικανών απεσταλμένων, που μετείχαν στις εργασίες της συνόδου.

Η υπόσχεση για μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη, που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αναδομήσει τις ένοπλες δυνάμεις της είναι σημαντική. Ωστόσο, η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί ποτέ δυτικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας.

• Διαβάστε όλες τις εξελίξεις, στο live blogging του in.

Ο δύσκολος δρόμος μπροστά

Παρά τα χαμόγελα και τις αισιόδοξες δηλώσεις, όλοι αναγνώρισαν ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε στο Παρίσι, παρουσία Αμερικανών απεσταλμένων, τελεί υπό αίρεση. Καμία δύναμη δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην Ουκρανία αν δεν σταματήσει ο πόλεμος. Και για να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να βρεθεί λύση στο εδαφικό, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Τι ανακοινώθηκε

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η σύνοδος της Συμμαχία των Προθύμων «σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή και διαρκή ειρήνη». Αυτό, γιατί 35 κράτη του δυτικού κόσμου, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, δήλωσαν διατεθειμένα να παράσχουν στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά, ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου, αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που έχουν δηλώσει διατεθειμένα να συνδράμουν την Ουκρανία, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

A historic day for Ukraine and Europe. pic.twitter.com/GDqEzxmPCM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 6, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη τη συνέχιση «των προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος». Αυτή, είπε, θα παράσχει «μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής».

Ανέφερε επίσης ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Αυτό που συνάγεται είναι ότι το κύριο βάρος της δύναμης αυτής θα έχει η Ευρώπη, ενώ οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν κυρίως σε επίπεδο επιμελητείας. Ή έστω ηγεσίας, χωρίς σαφή εμπλοκή επί του πεδίου.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, η διακήρυξη καθορίζει τα εξής «στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας».

Δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με συνεισφορές από διάφορα έθνη,

Μια ουκρανική δύναμη 800.000 ανδρών με την «εκπαίδευση, τις δυνατότητες και όλους τους απαραίτητους πόρους για να διασφαλιστεί ότι αυτός ο στρατός μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα»,

Συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά για να παρέχει διαβεβαίωση μετά την κατάπαυση του πυρός»,

Νομική δέσμευση των συμμάχων της Ουκρανίας να υποστηρίξουν την Ουκρανία «σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία».

«Βήμα προς τα εμπρός»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την ανακοίνωση για πολυεθνική δύναμη, που θα επιβλέπει την εφαρμογή της ειρήνης, «τεράστιο βήμα προς τα εμπρός». Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένει ανοιχτό το εδαφικό για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης.

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, που επισήμανε ότι «οι διαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας και οι ισχυρές δεσμεύσεις ευημερίας είναι απαραίτητες για μια διαρκή ειρήνη». Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, οι ΗΠΑ πιστεύουν «ότι έχουμε σε μεγάλο βαθμό τελειώσει με τα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι «το πιο κρίσιμο ζήτημα» θα είναι οι αποφάσεις για το εδαφικό. Σημείωσε ότι οι συζητήσεις αυτές θα συνεχιστούν και «ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε – ή να καταλήξουμε σε ορισμένους συμβιβασμούς».

Στο ίδιο πνεύμα και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που μίλησε για «πολύ μεγάλο ορόσημο». «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε ειρήνη τώρα, αλλά η ειρήνη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πρόοδο που σημειώθηκε εδώ σήμερα», είπε.

Χιλιάδες Γάλλοι στρατιώτες στην Ουκρανία

Μετά τη συνέντευξη Τύπου, μιλώντας στο δίκτυο France 2, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είπε ότι «χιλιάδες» Γάλλοι στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός.

Μόλις υπογραφεί η ειρήνη, «θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε, πρώτον, εικόνες και παρατήρηση», είπε. Δεύτερον, «θα συμμετάσχουμε στην αναγέννηση του ουκρανικού στρατού και, τρίτον, έχουμε δείξει την προθυμία μας να αναπτυχθούμε σε αυτήν την πολυεθνική δύναμη».

Διευκρίνισε πάντως ότι οι δυνάμεις αυτές δεν θα βρεθούν εκεί για να πολεμήσουν. «Είναι μια δύναμη διαβεβαίωσης» μόλις υπογραφεί η ειρήνη, είπε.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα αναλάβουν την ηγεσία στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός μόλις υπογραφεί η ειρήνη στην Ουκρανία.

«Αυτό που άλλαξε αυτή η σύνοδος κορυφής του Παρισιού είναι ότι, για πρώτη φορά, υπήρξε συνεργασία μεταξύ της Συμμαχίας των Προθύμων, των Ουκρανών και των Αμερικανών. Και οι Αμερικανοί δήλωσαν τι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν… Αυτό έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες», είπε.

Οι Αμερικανοί, εξήγησε, είναι αυτοί θα είναι που θα ηγηθούν της παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός. «Δηλαδή, όλης της εργασίας που απαιτείται για να διαπιστωθεί εάν η περιοχή των συνόρων παραβιάζεται ή όχι».

Today, the US delegation met in Paris with the constituents of the Coalition of the Willing as well as the Ukrainian delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine. The US delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, General Alex Grynkewich,… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 6, 2026

Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για διάλογο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Αναδιοργανώνω την επαφή τις επόμενες εβδομάδες», είπε.

Ντάουνινγκ Στριτ: Ακλόνητη δέσμευση

Ο Κιρ Στάρμερ, στις δηλώσεις του στο Παρίσι, παραδέχθηκε ότι «τα δύσκολα βρίσκονται μπροστά», ωστόσο εξέφρασε ικανοποίηση για τον ρόλο των ΗΠΑ στην επίτευξη της συμφωνίας.

Στο Λονδίνο, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ, εξέδωσε ανακοίνωση.

Σε αυτήν επιβεβαίωσε την κοινή δήλωση που υπέγραψαν για την Ουκρανία οι Στάρμερ, Μακρόν και Ζελένσκι. Και τόνιζε ότι «πρόκειται για Δήλωση Πρόθεσης για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτό αποτελεί ζωτικό μέρος της ακλόνητης δέσμευσής μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα».

Σύμφωνα με το Λονδίνο, η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργήσει ως δύναμη διαβεβαίωσης για την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας και της ικανότητας της Ουκρανίας να επιστρέψει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας την αναγέννηση των δυνάμεων της Ουκρανίας.

Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος

Και επισήμανε ότι η υπογραφή της δήλωσης «ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος». Επίσης ότι θα διασφαλίζει τον ουρανό και τις θάλασσες στην Ουκρανία και την δημιουργία ενόπλων δυνάμεων «έτοιμων για το μέλλον».

Σύμφωνα με το γραφείο του Κιρ Στάρμερ, στο Ελιζέ αναλύθηκαν «λεπτομερέστερα οι μηχανισμοί της ανάπτυξης της δύναμης επί τόπου».

Επισήμανε ότι παράλληλα με τα σχέδια για μια μονάδα συντονισμού, μετά την κατάπαυση του πυρός, Βρετανία και Γαλλία θα δημιουργήσουν επίσης «στρατιωτικούς κόμβους» σε όλη την Ουκρανία. Αυτοί, θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και την κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας.

Και η Γερμανία

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και η Γερμανία στην πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία άφησε και ο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι η Γερμανία θα μπορούσε «να έχει παρουσία σε μια γειτονική περιοχή του ΝΑΤΟ» σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Τόνισε, επίσης, ότι θα χρειαστούν συμβιβασμοί για την επίτευξη ειρήνης.

Ωστόσο, άλλες χώρες έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στείλουν δυνάμεις. Μεταξύ αυτών η Πολωνία και η Ιταλία. Ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι δεν θα στείλει στρατεύματα, αλλά είναι διατεθειμένη να βοηθήσει με άλλα μέσα.