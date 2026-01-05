Ουκρανία: Η διπλωματική «σκακιέρα» του Παρισιού και ο μετασχηματισμός του Κιέβου υπό τη σκιά του πολέμου

Σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι βρίσκεται η κρίση στην Ουκρανία, καθώς η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την ταυτόχρονη κορύφωση των διπλωματικών διεργασιών στη Δύση και την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Ενώ η διεθνής κοινότητα στρέφει το βλέμμα στο Παρίσι εν όψει της αυριανής Συνόδου, η ηγεσία στο Κίεβο προχωρά σε δομικές αλλαγές της κρατικής μηχανής, επιχειρώντας να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η διαφαινόμενη αλλαγή στάσης του Λευκού Οίκου.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο παράγοντας Τραμπ

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Παρίσι, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί αύριο τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

Στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, στην οποία θα συμμετάσχει και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας, ικανού να λειτουργήσει ως βάση διαπραγμάτευσης με τη νέα αμερικανική διοίκηση.

Ωστόσο, την παράσταση κλέβει η επιλογή της Ουάσιγκτον να εκπροσωπηθεί σε ανώτατο επίπεδο, όχι όμως από θεσμικούς διπλωμάτες, αλλά από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ενεργειακό δίκτυο δέχθηκε νέα πλήγματα, βυθίζοντας στο σκοτάδι τμήματα του Χαρκόβου και του Τσερνίχιβ

Η παρουσία των Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβεν Γουίτκοφ ερμηνεύεται από διπλωματικούς κύκλους ως σαφής ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί τον απόλυτο έλεγχο των συνομιλιών, παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές διπλωματικές οδούς.

Παράλληλα, βαρύνουσας σημασίας είναι η σημερινή παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ από το Air Force One. Μιλώντας για τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί ουκρανικής επίθεσης στην προεδρική κατοικία στο Βαλντάι, ο Τραμπ δήλωσε πως «τα στοιχεία ελέγχθηκαν και δεν υποστηρίζουν το σενάριο της επίθεσης».

Η εν λόγω κίνηση αντιτίθεται στον ισχυρισμό της Ρωσίας περί «ουκρανικής προβοκάτσιας». Επί της ουσίας επιχειρεί να αφαιρέσει από τη ρωσική «φαρέτρα» μια δικαιολογία για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό καταδεικνύει πως Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να αποδεχθεί αμαχητί ό,τι υποστηρίζει η Μόσχα.

Ριζική αναδιάρθρωση στο Κίεβο

Εν αναμονή των διπλωματικών εξελίξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σήμερα σε έναν αιφνιδιαστικό και βαθύ μετασχηματισμό της ηγετικής πυραμίδας της χώρας.

Η παραίτηση του Βασίλ Μάλιουκ από την ηγεσία της Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU) και η αντικατάστασή του από τον υποστράτηγο Γεβγέν Χμάρα -πρώην διοικητή της επίλεκτης μονάδας «Alpha»- σηματοδοτεί μια στροφή προς πιο επιθετικές επιχειρησιακές τακτικές.

Ακόμη πιο ηχηρή είναι η μετακίνηση του Κύριλλου Μπουντάνοφ, του μέχρι πρότινος πανίσχυρου αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών, στη θέση του επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια του Ζελένσκι να θωρακίσει το πολιτικό κέντρο αποφάσεων με πρόσωπα που διαθέτουν βαθιά γνώση του πεδίου της ασφάλειας.

Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση της Κρίστια Φρίλαντ, πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Καναδά, ως ειδικής συμβούλου, αποτελεί «μήνυμα» προς τις διεθνείς αγορές. Η Φρίλαντ αναμένεται να αναλάβει το δύσκολο έργο της προσέλκυσης επενδύσεων και της διαχείρισης της οικονομικής ανασυγκρότησης, λειτουργώντας ως γέφυρα με τη Βόρεια Αμερική.

Ουκρανία: Η αδυσώπητη πραγματικότητα επί του πεδίου

Ενώ η διπλωματία αναζητά διεξόδους, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να παράγει τραγωδίες και τετελεσμένα.

Η ρωσική πολεμική μηχανή διατηρεί την πίεση, με τις δυνάμεις της Μόσχας να καταλαμβάνουν σήμερα το χωριό Χραμπόφσκε στην περιοχή του Σούμι, επιβεβαιώνοντας τις αναλύσεις του Institute for the Study of War (ISW) που θέλουν τη Ρωσία να έχει καταγράψει εντός του 2025 τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από την αρχή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Η ημέρα σημαδεύτηκε επίσης από μια νέα επίθεση σε αστικές υποδομές. Παρά την επιτυχή αναχαίτιση του μεγαλύτερου μέρους των 165 drones που εξαπολύθηκαν κατά της ουκρανικής επικράτειας, το ενεργειακό δίκτυο δέχθηκε νέα πλήγματα, βυθίζοντας στο σκοτάδι τμήματα του Χαρκόβου και του Τσερνίχιβ.

Καθώς οι ηγέτες συρρέουν στο Παρίσι, το ερώτημα παραμένει: Μπορεί η διπλωματική κινητικότητα να προλάβει μια πιθανή κατάρρευση του μετώπου ή οι εξελίξεις επί του πεδίου θα καταστήσουν τις συζητήσεις άνευ αντικειμένου; Η 6η Ιανουαρίου προμηνύεται καθοριστική.