Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Ουκρανία: Η διπλωματική «σκακιέρα» του Παρισιού και ο μετασχηματισμός του Κιέβου υπό τη σκιά του πολέμου
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 21:27

Ουκρανία: Η διπλωματική «σκακιέρα» του Παρισιού και ο μετασχηματισμός του Κιέβου υπό τη σκιά του πολέμου

Ενώ η διπλωματία αναζητά διεξόδους, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να παράγει τραγωδίες και τετελεσμένα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι βρίσκεται η κρίση στην Ουκρανία, καθώς η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την ταυτόχρονη κορύφωση των διπλωματικών διεργασιών στη Δύση και την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Ενώ η διεθνής κοινότητα στρέφει το βλέμμα στο Παρίσι εν όψει της αυριανής Συνόδου, η ηγεσία στο Κίεβο προχωρά σε δομικές αλλαγές της κρατικής μηχανής, επιχειρώντας να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η διαφαινόμενη αλλαγή στάσης του Λευκού Οίκου.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο παράγοντας Τραμπ

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Παρίσι, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί αύριο τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

Στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, στην οποία θα συμμετάσχει και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας, ικανού να λειτουργήσει ως βάση διαπραγμάτευσης με τη νέα αμερικανική διοίκηση.

Ωστόσο, την παράσταση κλέβει η επιλογή της Ουάσιγκτον να εκπροσωπηθεί σε ανώτατο επίπεδο, όχι όμως από θεσμικούς διπλωμάτες, αλλά από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ενεργειακό δίκτυο δέχθηκε νέα πλήγματα, βυθίζοντας στο σκοτάδι τμήματα του Χαρκόβου και του Τσερνίχιβ

Η παρουσία των Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβεν Γουίτκοφ ερμηνεύεται από διπλωματικούς κύκλους ως σαφής ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί τον απόλυτο έλεγχο των συνομιλιών, παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές διπλωματικές οδούς.

Παράλληλα, βαρύνουσας σημασίας είναι η σημερινή παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ από το Air Force One. Μιλώντας για τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί ουκρανικής επίθεσης στην προεδρική κατοικία στο Βαλντάι, ο  Τραμπ δήλωσε πως «τα στοιχεία ελέγχθηκαν και δεν υποστηρίζουν το σενάριο της επίθεσης».

Η εν λόγω κίνηση αντιτίθεται στον ισχυρισμό της Ρωσίας περί «ουκρανικής προβοκάτσιας». Επί της ουσίας επιχειρεί να αφαιρέσει από τη ρωσική «φαρέτρα» μια δικαιολογία για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό καταδεικνύει πως Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να αποδεχθεί αμαχητί ό,τι υποστηρίζει η Μόσχα.

Ριζική αναδιάρθρωση στο Κίεβο

Εν αναμονή των διπλωματικών εξελίξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σήμερα σε έναν αιφνιδιαστικό και βαθύ μετασχηματισμό της ηγετικής πυραμίδας της χώρας.

Η παραίτηση του Βασίλ Μάλιουκ από την ηγεσία της Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU) και η αντικατάστασή του από τον υποστράτηγο Γεβγέν Χμάρα -πρώην διοικητή της επίλεκτης μονάδας «Alpha»- σηματοδοτεί μια στροφή προς πιο επιθετικές επιχειρησιακές τακτικές.

Ακόμη πιο ηχηρή είναι η μετακίνηση του Κύριλλου Μπουντάνοφ, του μέχρι πρότινος πανίσχυρου αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών, στη θέση του επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια του Ζελένσκι να θωρακίσει το πολιτικό κέντρο αποφάσεων με πρόσωπα που διαθέτουν βαθιά γνώση του πεδίου της ασφάλειας.

Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση της Κρίστια Φρίλαντ, πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Καναδά, ως ειδικής συμβούλου, αποτελεί «μήνυμα» προς τις διεθνείς αγορές. Η Φρίλαντ αναμένεται να αναλάβει το δύσκολο έργο της προσέλκυσης επενδύσεων και της διαχείρισης της οικονομικής ανασυγκρότησης, λειτουργώντας ως γέφυρα με τη Βόρεια Αμερική.

Ουκρανία: Η αδυσώπητη πραγματικότητα επί του πεδίου

Ενώ η διπλωματία αναζητά διεξόδους, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να παράγει τραγωδίες και τετελεσμένα.

Η ρωσική πολεμική μηχανή διατηρεί την πίεση, με τις δυνάμεις της Μόσχας να καταλαμβάνουν σήμερα το χωριό Χραμπόφσκε στην περιοχή του Σούμι, επιβεβαιώνοντας τις αναλύσεις του Institute for the Study of War (ISW) που θέλουν τη Ρωσία να έχει καταγράψει εντός του 2025 τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από την αρχή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Η ημέρα σημαδεύτηκε επίσης από μια νέα επίθεση σε αστικές υποδομές. Παρά την επιτυχή αναχαίτιση του μεγαλύτερου μέρους των 165 drones που εξαπολύθηκαν κατά της ουκρανικής επικράτειας, το ενεργειακό δίκτυο δέχθηκε νέα πλήγματα, βυθίζοντας στο σκοτάδι τμήματα του Χαρκόβου και του Τσερνίχιβ.

Καθώς οι ηγέτες συρρέουν στο Παρίσι, το ερώτημα παραμένει: Μπορεί η διπλωματική κινητικότητα να προλάβει μια πιθανή κατάρρευση του μετώπου ή οι εξελίξεις επί του πεδίου θα καταστήσουν τις συζητήσεις άνευ αντικειμένου; Η 6η Ιανουαρίου προμηνύεται καθοριστική.

Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
«Vamos Nico» 05.01.26

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο

Ο γιος του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα -ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)- εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;
«Δημοκρατική μετάβαση» 05.01.26

Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;

Οι ηγέτες προσπαθούν να επικεντρωθούν στο τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα, καθώς η υποστήριξη για την απομάκρυνση του Μαδούρο συνδυάζεται δύσκολα με την εκδήλωση υποστήριξης προς το διεθνές δίκαιο

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ
Ο διάδοχός του 05.01.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ

Ακόμη έναν στενό συνεργάτη του αντικαθιστά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει ξεκινήσει σαρωτικό «ανασχηματισμό» προσώπων σε κρίσιμες υπουργικές θέσεις και υπηρεσίες. Υποστηρίζει ότι του ανέθεσε «ασύμμετρες επιχειρήσεις».

Σύνταξη
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος» – Στις 17 Μαρτίου θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη
Live οι εξελίξεις 05.01.26 Upd: 21:40

Μαδούρο: «Είμαι αθώος» - Στις 17 Μαρτίου θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη

Αθώοι δήλωσαν ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες. Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε και θα παρουσιαστούν ξανά στο δικαστήριο στις 17 Μαρτίου. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί

Σε ένα μέγαρο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνας πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος σταρ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΝΔ: Η ακροδεξία στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξία στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσιλιμπάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα
Ελλάδα 05.01.26

Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντες της ΕΣΔΔΕ οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων

Σύνταξη
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Ποδόσφαιρο 05.01.26

«Η Τσέλσι ετοιμάζει ηγεμονική πρόταση για τον Βινίσιους»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου, το καλοκαίρι είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Βινίσιους, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

