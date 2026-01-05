Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρά στην αντικατάσταση και του επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας της χώρας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ, ενός από τους πολύ στενούς συνεργάτες του. Στο πλαίσιο του ευρύτερου ανασχηματισμού προσώπων που πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έχει αλλάξει και ο προσωπάρχης της προεδρίας, αλλά και διάφορες υπουργικές θέσεις.

Την αντικατάσταση του Μαλιούκ ανακοίνωσε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τον ευχαρίστησα για το έργο του», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον Μαλιούκ, στις οποίες οι δύο άνδρες φαίνονται να σφίγγουν τα χέρια.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Βασίλ Μαλιούκ «θα συνεχίσει το έργο του εντός του οργανισμού» και θα επικεντρωθεί σε «ασύμμετρες επιχειρήσεις» κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

I had a meeting with Vasyl Maliuk. I thanked him for his combat service and proposed that he focus on this line of work specifically. There must be more Ukrainian asymmetric operations against the occupier and the Russian state, and more solid results in eliminating the enemy.… pic.twitter.com/vMge3mW7T9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026



Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε μέσω της ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι είχε ζητήσει από τον Μαλιούκ να επικεντρωθεί περισσότερο στις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Πρέπει να γίνουν περισσότερες ασύμμετρες επιχειρήσεις εναντίον του κατακτητή και του ρωσικού κράτους και να υπάρξουν πιο στιβαρά αποτελέσματα στην εξάλειψη του εχθρού», έγραψε.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέρες αφότου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού Κιρίλο Μπουντάνοφ θα αναλάβει την θέση του προσωπάρχη της προεδρίας και ότι θα επιδιώξει να διορίσει νέους υπουργούς Άμυνας και Ενέργειας.

Ο νέος επικεφαλής

Τον Βασίλ Μαλιούκ αντικαθιστά, ως προσωρινός επικεφαλής της SBU, ο Γεβγένι Χμάρα, έπειτα από διάταγμα που υπέγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Χμάρα ήταν επικεφαλής του τμήματος «Άλφα». Πρόκειται για μονάδα που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις κομάντο εντός της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας.

I had a meeting with Yevhenii Khmara, Head of the Center of Special Operations “A” of the Security Service of Ukraine. I am grateful to Yevhenii and to all our special operations warriors for their exceptionally important combat operations throughout the years of the full-scale… pic.twitter.com/ngI5GeMP9F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026



Ο Μαλιούκ είχε διορισθεί στη θέση του επικεφαλής της SBU τον Φεβρουάριο του 2023, έχοντας ήδη υπηρετήσει ως ασκών καθήκοντα επικεφαλής για μήνες πριν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η υπηρεσία πραγματοποίησε σειρά υψηλού επιπέδου επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, η εντυπωσιακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δεκάδες ρωσικά στρατηγικά αεροσκάφη που στάθμευαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία.

Η SBU ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την εποπτεία της μια επίθεση σε ρωσικό υποβρύχιο και τρεις επιθέσεις στην γέφυρα που συνδέει την Ρωσία με την κατεχόμενη Χερσόνησο της Κριμαίας, που αποτελεί ένα κρίσιμης σημασία κόμβο εφοδιασμού για την Μόσχα.

Πολλοί αναλυτές είχαν επαινέσει το έργο του Μαλιούκ. Κυρίως γιατί βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της SBU. Ο προκάτοχός του, Ιβάν Μπακάνοφ, είχε αποπεμφθεί από τον Ζελέσνκι τον Ιούλιο του 2022 επειδή δεν κατάφερε να εξαρθρώσει δίκτυο Ρώσων κατασκόπων.