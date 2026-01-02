newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 23:49

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στις 2 Ιανουαρίου τον διορισμό του Μιχαήλ Φεντόροφ στην θέση του υπουργού Άμυνας στην Ουκρανία. Ο Φεντόροφ είναι επί του παρόντος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης της Ουκρανίας, σύμφωνα με την Kyiv Independent.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στο πλαίσιο μιας σημαντικής πολιτικής ανακατάταξης, μετά από αρκετούς σημαντικούς διορισμούς. Ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, διορίστηκε νέος επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, ενώ ο Ολέγκ Ιβάσενκο, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, ανέλαβε τον προηγούμενο ρόλο του Μπουντάνοφ.

«Ο Μιχαήλ είναι βαθιά εμπλεκόμενος στην Drone Line (την γραμμή παραγωγής Drone) και εργάζεται πολύ αποτελεσματικά στον τομέα της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και διαδικασιών», δήλωσε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με το σύνταγμα της Ουκρανίας, το κοινοβούλιο εγκρίνει τον διορισμό του υπουργού Άμυνας κατόπιν πρότασης του προέδρου.

Ο Φεντόροφ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ντένις Σμίχαλ, ο οποίος κατείχε τη θέση για λιγότερο από έξι μήνες μετά τον διορισμό του τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Σμίχαλ θα αναλάβει έναν «όχι λιγότερο σημαντικό» ρόλο.

Ο Φεντόροφ ήταν πίσω από την εκστρατεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Το 2019, ο Φεντόροφ, τότε επιχειρηματίας από τη νότια πόλη Ζαπορίζια, εντάχθηκε στην ομάδα του Ζελένσκι, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επικεφαλής ψηφιακού στρατηγικού σχεδιασμού πίσω από την επιτυχημένη εικονική προεκλογική εκστρατεία του.

Αργότερα εκείνο το έτος, ο Φεντόροφ ανέλαβε το ρόλο του συμβούλου του Ζελένσκι πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο για το κόμμα «Υπηρέτης του Λαού». Μέσα σε λίγους μήνες, διορίστηκε αναπληρωτής πρωθυπουργός και έγινε ο νεότερος υπουργός στην ιστορία της Ουκρανίας, ηγούμενος του νεοσύστατου Υπουργείου Ψηφιακής Μεταμόρφωσης.

Με την πάροδο των ετών, ο Φεντόροφ εφάρμοσε το όραμα του προέδρου για μια πολιτική «κράτους μέσα σε ένα smartphone» ως μέρος της εκστρατείας του κατά της γραφειοκρατίας. Η κυκλοφορία της εφαρμογής Diia το 2020 έφερε μια σειρά από κυβερνητικές υπηρεσίες απευθείας στα τηλέφωνα των πολιτών. Υπό την ηγεσία του Φεντόροφ, το υπουργείο έχει επίσης αναλάβει πολλά έργα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής drones και των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη του Brave1, ενός προγράμματος που συνδέει το υπουργείο του με το Υπουργείο Άμυνας με σκοπό την προώθηση της στρατιωτικής τεχνολογίας.

Για κόντρα μεταξύ Φεντόροφ εναντίον Γιέρμακ κάνουν λόγο στην Ουκρανία

Τα μέσα ενημέρωσης και ορισμένοι νομοθέτες υποθέτουν ότι υπήρχαν εντάσεις μεταξύ του Φεντόροφ και του Αντρίι Γέρμακ , με τον πρώην επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου να προσπαθεί να απομακρύνει τον υπουργό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να απομακρυνθούν δημοφιλείς αξιωματούχοι από τον στενό κύκλο του Ζελένσκι.

Στα τέλη του 2024, η κυβέρνηση της Ουκρανίας αφαίρεσε από τον Φεντόρο την ημιεπίσημη εποπτεία της Κρατικής Ειδικής Υπηρεσίας Επικοινωνιών (SSCS), η οποία είναι υπεύθυνη για την προμήθεια drones. Αν και η SSCS είχε προηγουμένως εμπλακεί σε σκάνδαλο διαφθοράς, η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από τους παρατηρητές της εποχής ως αποτέλεσμα μιας διαμάχης εξουσίας με τον Γέρμακ.

O επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών στη θέση του Μπουντάνοφ

Ο Όλεχ Ιβαστσένκο, ο σημερινός επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Κιρίλο Μπουντανόφ ως νέος επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR).

Ένας αξιωματούχος του Γραφείου του Προέδρου, μιλώντας ανώνυμα για να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ανασχηματισμό, δήλωσε στο Kyiv Independent στις 2 Ιανουαρίου ότι ο Ιβαστσένκο ήταν η επιλογή του προέδρου Ζελένσκι για να ηγηθεί της HUR. Διατάγματα που δημοσιεύθηκαν αργότερα την ίδια μέρα στον ιστότοπο του Προεδρικού Γραφείου επιβεβαίωσαν τον διορισμό του Ιβαστσένκο.

Ο αξιωματούχος που μίλησε είπε ότι τα σχετικά διατάγματα θα υπογραφούν στις 2 Ιανουαρίου. Η είδηση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ζελένσκι ότι θα διορίσει τον Μπουντάνοφ επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου (προσωπάρχης), μετά την απομάκρυνση του Αντρέι Γερμάκ από τη θέση αυτή τον Νοέμβριο. Ο Γερμάκ παραιτήθηκε μετά από σχεδόν πέντε χρόνια στη θέση αυτή, εν μέσω του μεγαλύτερου σκανδάλου διαφθοράς στην Ουκρανία.

World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

