Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα πληροφοριών ανοιχτής πηγής (δηλαδή που προέρχονται από δημοσιευμένες πληροφορίες) DeepState, η Ρωσία κατέλαβε 4.336 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους το 2025 κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 0,72% της έκτασης της χώρας. Περίπου 190 τετραγωνικά χιλιόμετρα φαίνονται ως άγνωστης κυριαρχίας μεταξύ των δύο χωρών, ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη γραμμή του πολέμου.

Ανά περιφέρεια αυτό υπολογίζεται πως στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία κατέκτησε 0,6% όλο μέσα στο 2025, το 1% του Σούμι: 1,0% και αυτό μέσα στο 2025, το 4,7% του Χαρκόβου, όπου στο έτος που πέρασε η Ρωσία κατέλαβε επιπλέον 1,3%, η κατάσταση στην Χερσώνα παραμένει αναλλοίωτη με την Μόσχα να κατέχει το 72%, στη Ζαπορίζια υπάρχει αύξηση της κατάληψης εδαφών στο 2025 κατά 2,1% με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται στο 4,8%.

Το μεγάλο βάρος της Ρωσίας έχει πέσει στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, όπου κατέχει το 78,1% αυξημένο κατά 10,6% μέσα στο 2025, ενώ βρίσκεται κοντά στην ολοκληρωτική κατάκτηση του Λουγκάνσκ ή Λουχάνσκ με το 99,6% σε ρωσικά χέρια, αυξημένο στο 2025 κατά 0,6%. Να σημειωθεί πως η Ρωσία κατείχε το 56,7% του Ντόνετσκ στο τέλος του 2022, με το ποσοστό τώρα να ανέρχεται στο 78,1%

Υπολογίστε ότι το Deepstate, προσπαθεί να διασταυρώνει βίντεο με ακριβείς συντεταγμένες μέσα από τοπόσημα, ώστε να τις κατατάξει στις περιοχές υπό κατάληψη. Δηλαδή η Ρωσία μπορεί να κατέχει περισσότερα εδάφη που όμως η κατοχή τους να μην έχει διασταυρωθεί επαρκώς ώστε να δημοσιευθεί.

Η πρόοδος που έκανε η Ρωσία από το 2023 – Τα εδάφη που ήλεγχαν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές πριν το 2022

Συνολικά, η Ρωσία ελέγχει 116.165 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή το 19,25% της Ουκρανίας, από το 2023 η Μόσχα έχει καταλάβει 7,500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάτι που σημαίνει πως η Ουκρανία έχει βρει πιο αποδοτικές άμυνες, κυρίως μέσω των drones. Κρίσιμος παράγοντας είναι η έλλειψη ανδρών του Κιέβου, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πτώσεις οικισμών και πόλεων μετά από περικύκλωση από την Ρωσία.

Πριν από την πλήρη εισβολή, οι μαχητές των ρωσόφωνων ομάδων είχαν υπό τον έλεγχό τους περίπου το 32% της περιφέρειας του Ντόνετσκ. Κατά τις πρώτες 40 ημέρες της επίθεσης πλήρους κλίμακας, λόγω της αποτυχίας των αμυντικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία και της περικύκλωσης της Μαριούπολης, σύμφωνα με το Deepstate η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει ένα επιπλέον 22,4% της περιφέρειας του Ντόνετσκ.

Μετά από αυτό, ο ρυθμός της προέλασης επιβραδύνθηκε, καθώς οι επιθέσεις κατά της DonUR (Οχυρωμένη Περιοχή του Ντονέτσκ) έγιναν λιγότερο αποτελεσματικές για την Ρωσία. Το Deepstate υπολογίζει πως η Ρωσία θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για να καταλάβει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντόνετσκ.

Η ομάδα του Deepstate θεωρεί πως η παράδοση της περιφέρειας στη Ρωσία ως όρος για να σταματήσει ο πόλεμος φαίνεται ως «δώρο» της Ουάσινγκτον στη Μόσχα. Παρόλα αυτά, αυτό είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα και έχει να κάνει με τις διεθνείς τάσεις και ισορροπίες και τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας.