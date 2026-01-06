Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν

Στην περίπτωση που τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την αναγέννηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου των συμμετεχόντων στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι.

Στη σύνοδο συμμετείχαν ευρωπαϊκές χώρες, σύμμαχοι της Ουκρανίας και οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Στις δηλώσεις τους, οι ηγέτες των χωρών μίλησαν για σημαντική πρόοδο, ενώ Γαλλία και Βρετανία έχουν δεσμευθεί ότι θα στείλουν στρατεύματα στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, όταν επιτευχθεί ειρήνη.

Εντός της ημέρας θα υπάρξει νέα συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο αμερικανικός ρόλος –όταν και αν υπάρξει η δύναμη αυτή- θα είναι κυρίως επιμελητειακός. Το κύριο βάρος θα πέσει στην Ευρώπη.

Όλες οι εξελίξεις στο Παρίσι