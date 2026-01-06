Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»

Στην περίπτωση που τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την αναγέννηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται σύμφωνα με διαρροές, στο προσχέδιο της δήλωσης της Συμμαχίας των Προθύμων, που συνεδριάζουν στο Παρίσι. Επικεφαλής της δύναμης θα είναι οι ΗΠΑ και θα συμμετέχουν και άλλες χώρες.

Ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο αμερικανικός ρόλος –όταν και αν υπάρξει η δύναμη αυτή- θα είναι κυρίως επιμελητειακός. Το κύριο βάρος θα πέσει στην Ευρώπη.

Η σύνοδος, που έχει διαρκέσει ήδη αρκετές ώρες, αναμένεται να ολοκληρωθεί και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται στο Μέγαρο των Ηλυσίων για τη διάσκεψη κορυφής. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες που έχουν ως στόχο την κοινή διαμόρφωση της ουκρανικής, ευρωπαϊκής και αμερικανικής θέσης για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τι λέει το προσχέδιο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Συμμαχία των Προθύμων θα παρέχει κρίσιμες εγγυήσεις ασφαλείας, μετά τη λήξη του πολέμου, για να βοηθήσει στην αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας προς την Ουκρανία.

Το σχέδιο δήλωσης φέρεται να αναφέρει:

«Θα υπάρχει ένα συνεχές, αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός. Αυτό θα καθοδηγείται από τις ΗΠΑ με διεθνή συμμετοχή».

Σημειώνει ότι η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί μετά την κατάπαυση του πυρός θα παρέχει «μέτρα διαβεβαίωσης στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά» για την Ουκρανία. Επίσης θα διασφαλίζει την «αναγέννηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Αυτά τα στοιχεία θα καθοδηγούνται από την Ευρώπη».

Όπως επισημαίνεται, θα υπάρχει συμμετοχή των ΗΠΑ στη δύναμη «συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών δυνατοτήτων, όπως οι πληροφορίες και η εφοδιαστική». Επίσης, θα υπάρξει «δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη δύναμη σε περίπτωση επίθεσης» από τη Ρωσία, ανέφερε το προσχέδιο.

Θα υπάρχουν επίσης «δεσμευτικές δεσμεύσεις για την υποστήριξη της Ουκρανίας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης».

Στο σχέδιο της δήλωσης αναφέρεται επίσης ότι αυτές οι δεσμεύσεις «μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων, την παροχή πληροφοριών και την υλικοτεχνική υποστήριξη, διπλωματικές πρωτοβουλίες, την υιοθέτηση πρόσθετων κυρώσεων».

Ανυποχώρητη η Ρωσία

Ανεξάρτητα από τα σχέδια της Συμμαχίας των Προθύμων για το μέλλον της Ουκρανίας, συμφωνία για εκεχειρία στο μέτωπο, πολύ περισσότερο για ειρήνη, δεν υπάρχει. Ανυπέρβλητο αγκάθι φαίνεται ότι είναι το εδαφικό.

Οι Ρώσοι δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στις διεκδικήσεις τους στα ουκρανικά εδάφη, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δεν φαίνεται να ασκεί πίεση προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τον Μάθιου Σάβιλ, της δεξαμενής σκέψης Royal United Services Institute με έδρα το Λονδίνο, αυτή η «δύναμη διαβεβαίωσης» εφαρμογής των μέτρων είναι απλώς «αυτό που συμβαίνει μετά από μια κατάπαυση του πυρός. Δεν αποτελεί μέσο για την επίτευξή της».

«Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ θα ήταν ιδανικά να αυξήσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και την πίεση στη Ρωσία για να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Διαφορετικά αυτό το έργο μετά την κατάπαυση του πυρός θα υπάρχει μόνο στα χαρτιά», δήλωσε στον Guardian.

«Ο Συνασπισμός των Προθύμων υπάρχει ως ιδέα και στρατιωτικός σχεδιασμός εδώ και αρκετό καιρό», εξηγεί. Είναι, λέει, «και ένα μέσο επίδειξης ευρωπαϊκής επένδυσης-εμπλοκής στις σκεπτικιστικές ΗΠΑ».

Ωστόσο, επισημαίνει, «πρέπει να αρχίσει να παράγει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την εμπλοκή των ΗΠΑ, τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Διαφορετικά θα μοιάζει απλώς με ένα τραπέζι συζητήσεων».