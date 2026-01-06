newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 13:40

Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας και απεσταλμένοι των ΗΠΑ συναντώνται σήμερα στο Παρίσι με σκοπό καταδείξουν τη «σύγκλισή» τους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο και να αποσαφηνίσουν το περίγραμμα μιας «πολυεθνικής δύναμης» που θα συσταθεί σε περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Μόσχα.

Οι πρόεδροι Μακρόν και Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου

Το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζει αυτή τη νέα συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» ως την κατάληξη προσπαθειών που ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν χρόνο, μετά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην «αφήσουν την Ουκρανία».

«Πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική», δήλωσε χθες, Δευτέρα, στους δημοσιογράφους ένας συνεργάτης του.

Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν εμφανώς να μην καταδικάσουν σθεναρά την επίθεση που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, φροντίζοντας να μην τον εκνευρίσουν την ώρα που οι πολιτικές διαβουλεύσεις έχουν και πάλι ενταθεί από τον Νοέμβριο, με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, για την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία προκειμένου να τεθεί τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη σύνοδο στο Παρίσι θα συμμετάσχουν 35 χώρες

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν, που συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μάικ Κάρνεϊ στο χιονισμένο προεδρικό μέγαρο Ελιζέ, θα συναντήσει στη συνέχεια τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 35 χώρες, που θα εκπροσωπηθούν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, καθώς και οι επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τέλος της ημέρας, οι πρόεδροι Μακρόν και Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Οι ΗΠΑ δεν είναι μέλη του συνασπισμού αυτού που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να προσφέρει «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης πυρός. Όμως η υποστήριξή τους στο Κίεβο παραμένει κρίσιμης σημασίας, μεταξύ άλλων και για να πεισθούν άλλοι σύμμαχοι να δεσμευθούν.

Είναι σε αυτό το σημείο που υπάρχει η «σύγκλιση» για την οποία περηφανεύεται το Παρίσι.

Η πρόταση για μία «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία»

Στα μέσα Δεκεμβρίου στο Βερολίνο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες οριστικοποίησαν την πρότασή τους για μία «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, που είπε από την πλευρά της πως προσφέρει «πολύ ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας.

Σήμερα οι ηγέτες θα αναλάβουν «συγκεκριμένες δεσμεύσεις», υποσχέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αναμένεται να αποσαφηνίσουν το κοινό όραμά τους για το πώς θα επιτευχθεί κατάπαυση πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί αυτή να επαληθευθεί από drone ή δορυφόρο μάλλον παρά από χερσαία στρατιωτική ανάπτυξη, αλλά και για την απάντησή τους σε περίπτωση που παραβιαστεί, εξήγησε η προεδρία.

Ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή: το πώς θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά η πολυεθνική δύναμη προκειμένου να «διασφαλιστεί η Ουκρανία στους αιθέρες, στη θάλασσα και στο έδαφος» απέναντι στον κίνδυνο νέας ρωσικής επίθεσης έπειτα από μία πιθανή συμφωνία ειρήνης.

Μπορεί οι ηγέτες να επιδιώκουν συμβολή από διάφορες χώρες του συνασπισμού σε αυτήν τη στρατιωτική αποστολή, όμως έχουν αποκαλύψει μόνο αυτό που «το στρατιωτικό απόρρητο επιτρέπει να ειπωθεί», προειδοποίησε ο συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν. Δεν πρέπει ως εκ τούτου να αναμένεται να γνωρίζουμε σχετικά με το προσωπικό αυτής της δύναμης ή τη συμβολή των κρατών που είναι έτοιμα να συμμετάσχουν, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σύγκλιση μοιάζει λιγότερο ολοκληρωμένη όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγουν παράλληλα οι ΗΠΑ με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο έχει γνωστοποιήσει ότι θα σκληρύνει τη στάση του

Μία συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Δεκεμβρίου και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Αμερικανού με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επέτρεψαν την πρόοδο στο κύριο αγκάθι, τις εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Μόσχα.

Έκτοτε οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο διαπραγματευτών. Και το θέμα θα συζητηθεί και πάλι στο Παρίσι.

Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να «σκληρύνει» τη στάση του, αφού κατηγόρησε την Ουκρανία ότι θέλησε να θέσει στο στόχαστρο με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διαψεύδει.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες πως η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία είτε με διαπραγματεύσεις είτε με τα όπλα.

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Κόσμος 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Τι θα κάνει η Ματσάδο 06.01.26

Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

