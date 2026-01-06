Ενώ η διεθνής κοινότητα έχει, δικαιολογημένα, στραμμένα τα μάτια στη Βενεζουέλα και στην αποτυχία των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας μετά το φιάσκο της απαγωγής του ηγέτη της- στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε τον διευθυντή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) Κιρίλο Μπουντάνοφ νέο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του. Τι σηματοδοτεί όμως μια τέτοια επιλογή;

Αναλυτές στην Ουκρανία εκτιμούν ότι ο Ζελένσκι ελπίζει ίσως ότι ο Μπουντάνοφ -που τον θαυμάζουν τα ακροδεξιά και νεοναζιστικά στοιχεία στη χώρα του- μπορεί να τον κρατήσει ασφαλή σε ένα ταραχώδες μέλλον, ιδιαίτερα αν υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Την ίδια στιγμή πολλά πρόσωπα του Στρατού διορίστηκαν σε πολιτικές θέσεις κλειδιά. Ο Όλεγκ Ιβάστσενκο, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (FIS) αντικατέστησε τον Μπουντάνοφ στην ηγεσία της GUR. Ο συνταγματάρχης Πάβλο Παλίσα έγινε ο πρώτος αναπληρωτής του Μπουντάνοφ.

Το γεγονός ότι οι παραπάνω στρατιωτικοί είναι άνθρωποι του Αντρίι Γερμάκ, με τον οποίο ο Μπουντάνοφ έχει κόντρα εδώ και χρόνια δημιουργούν ερωτηματικά, πως είναι δυνατόν να προωθούνται δύο αντίθετες φατρίες στην εξουσία. Ο αναλυτής σε ζητήματα Ουκρανίας, Πήτερ Κορόταεφ, το ερμηνεύει από το γεγονός ότι ο Ζελένσκι θέλει η επιρροή του Γερμάκ να συνεχιστεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό και επειδή τον εμπιστεύεται απόλυτα.

Θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις

Ωστόσο, ο Ζελένσκι χρειάζεται και τον Μπουντάνοφ. Όπως δήλωσε, προέβη σε αυτόν τον διορισμό για να ενισχύσει τη «διαπραγματευτική ομάδα».

Αν καταφέρει ο Μπουντάνοφ να φέρει μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, ο Ζελένσκι θα την υπογράψει και ο Μπουντάνοφ θα γίνει ουσιαστικά ο επόμενος προεδρικός υποψήφιος της εξουσίας, λέει ο Κορόταεφ.

«Ο Ζελένσκι, ουσιαστικά, βλέπει στον Μπουντάνοφ έναν άνθρωπο που μπορεί να λύσει δύο προβλήματά του» εξήγησε σε συνέντευξή του στην Ukrainska Pravda ο γενικός εισαγγελέας Γιούρι Λουτσένκο.

«Πρώτον, να αφαιρέσει από τον Ζελένσκι την ευθύνη για την ειρηνευτική διαδικασία. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι το αγαπημένο χόμπι του Ζελένσκι: να αποποιείται την ευθύνη — να τη μεταβιβάζει στην Αμερική, στην Ευρώπη, σε ένα δημοψήφισμα, και τώρα να τη μεταβιβάζει στον Μπουντάνοφ. Υπέροχο» αναφέρει.

Θα τον προστατέψει

Ο δεύτερο λόγος για τον διορισμό, σύμφωνα με τον Λουτσένκο είναι ότι «Ο Μπουντάνοφ θα απομακρύνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της έρευνας για τη «κρατική μαφία» του Μίντιτς και άλλων προσώπων από τον στενό κύκλο του προέδρου Ζελένσκι. Γι’ αυτό, στον Μπουντάνοφ υποσχέθηκαν το καθεστώς ενός ανθρώπου που θα ήταν ο επόμενος πρόεδρος, ενός λεγόμενου «διαδόχου»» λέει.

Ο Κορότεαφ, από την πλευρά του, εκτιμά πως ο Ζελένσκι πιθανότατα πιστεύει ότι ο Μπουντάνοφ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά του σε περίπτωση που αποχωρήσει από την προεδρία και/ή υπογράψει μια αμφιλεγόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. «Ο Ζελένσκι πιθανότατα ελπίζει επίσης ότι ο Μπουντάνοφ μπορεί να τον βοηθήσει να αντέξει τις επιθέσεις της φιλελεύθερης εθνικιστικής αντιπολίτευσης μέσω των ΜΜΕ. Ο Μπουντάνοφ, που προστατεύει ένα δίκτυο εμφανώς αντιφιλελεύθερων νεοναζιστικών παραστρατιωτικών ομάδων, θα χαρεί σίγουρα να συμμετάσχει σε αυτή τη σύγκρουση».

Βέβαια, ο Λουτσένκο λέει ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Μπουντάνοφ καταλαβαίνουν ότι αυτή η υπόσχεση δεν είναι ειλικρινής. «Και ο Μπουντάνοφ, που αποδέχθηκε αυτή τη θέση, ελπίζοντας ότι θα ήταν ο πρώτος που θα την αξιοποιούσε και θα ανέβαινε ψηλότερα — παρότι κανένας επικεφαλής διοίκησης, γραφείου ή γραμματείας του προέδρου δεν έχει καταφέρει ποτέ κάτι τέτοιο».

Ο Λουτσένκο βάζει και μια άλλη παράμετρο. «Ο Ζελένσκι καταλαβαίνει ότι ο Μπουντάνοφ, ως επικεφαλής του γραφείου, αλλά χωρίς έλεγχο στις διοριστικές επιλογές και ακόμη και χωρίς δικαίωμα βέτο, είναι περισσότερο αποδιοπομπαίος τράγος παρά πραγματικός παίκτης πρώτης γραμμής».

Το μέλλον της Ουκρανίας του ανήκει στον Μπουντάνοφ

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Μπουντάνοφ διαδραματίσει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη μοίρα της Ουκρανίας, διατηρώντας άριστη σχέση με τις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι το μέλλον ανήκει στον στρατηγό Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας. Τον πιο ικανό «κατάσκοπο» της χώρας. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά περιουσιακά στοιχεία της CIA. Έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό στη στρατιωτική κοινότητα της Ουκρανίας, ώστε να του αφιερώνουν ραπ freestyle κομμάτια» υπογραμμίζει ο Κορόταεφ.

Ο Κορόταεφ είναι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι με τον Ζελένσκι να γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής, ο Μπουντάνοφ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εξαιρετικό εγγυητή της μετάβασης. Τόσο για τον πρόεδρο όσο και για τη χώρα.

«Ο Ζελένσκι πιθανότατα θα προσέφερε στον Μπουντάνοφ την εξής ανταλλαγή: εσύ αναλαμβάνεις την εξουσία, αλλά με κρατάς ζωντανό και επωμίζεσαι την ευθύνη μιας αναμφίβολα δύσκολης ειρήνης. Ο έλεγχος που ασκεί ο Μπουντάνοφ σε ένα τεράστιο φάσμα υπερεθνικιστικών στρατιωτικών μονάδων και παραστρατιωτικών σχηματισμών τον καθιστά ακόμη πιο κατάλληλο να ελέγξει την εκρηκτική μεταπολεμική κατάσταση».