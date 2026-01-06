Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

«Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας», επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Παρίσι.

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements».

Υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως «σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες».

«Η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη. Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η Ελλάδα στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Είπε ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, τέλος, «την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία».