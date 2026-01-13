Ρωσικό πλήγμα στα προάστια του Χαρκόβου — της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης — στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην ομώνυμη περιφέρεια, ο Oλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από πλήγμα στο Χάρκοβο).

💥 Two Iskanders hit the Krivorozhskaya thermal power plant near Zelenodolsk. Another twenty drones are on the way. Also 💥 Iskanders struck the energy infrastructure of Kiev oblast. The lights started flickering and voltage dropped. The oblast towns of Irpen, Bucha and… pic.twitter.com/aRrvgglF7M — MD (@distant_earth83) January 12, 2026

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε για ακόμη ένα βράδυ συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.

Multiple missile strikes against infrastructure in Kiev and its suburbs. Electricity, water and heating outages are continuing and expanding. Attached (admittedly shitty) footage likely shows a Patriot attempting to intercept. pic.twitter.com/2Q0LzYEaZc — Russians With Attitude (@RWApodcast) January 13, 2026

«Εκρήξεις»

Παράλληλα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο, επίσης μέσω Telegram, για «εκρήξεις» στην πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αποκρούσουν την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ