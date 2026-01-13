Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον 1 νεκρός σε πλήγμα στο Χάρκοβο
Νέα συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο.
Ρωσικό πλήγμα στα προάστια του Χαρκόβου — της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης — στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην ομώνυμη περιφέρεια, ο Oλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από πλήγμα στο Χάρκοβο).
«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!»
💥 Two Iskanders hit the Krivorozhskaya thermal power plant near Zelenodolsk. Another twenty drones are on the way.
Also
💥 Iskanders struck the energy infrastructure of Kiev oblast. The lights started flickering and voltage dropped. The oblast towns of Irpen, Bucha and… pic.twitter.com/aRrvgglF7M
— MD (@distant_earth83) January 12, 2026
Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε για ακόμη ένα βράδυ συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Scenes from Kharkiv https://t.co/fg1D9HExrQ pic.twitter.com/sHexx3BjZc
— VolgaLad (@cym27s) January 12, 2026
«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.
Multiple missile strikes against infrastructure in Kiev and its suburbs. Electricity, water and heating outages are continuing and expanding.
Attached (admittedly shitty) footage likely shows a Patriot attempting to intercept. pic.twitter.com/2Q0LzYEaZc
— Russians With Attitude (@RWApodcast) January 13, 2026
«Εκρήξεις»
Παράλληλα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο, επίσης μέσω Telegram, για «εκρήξεις» στην πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αποκρούσουν την επίθεση.
