Τραμπ: Η συμφωνία για τη Γροιλανδία είναι υπό διαπραγμάτευση – Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς καθόλου κόστος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτρέψει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων, και για τον στρατό
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό επεξεργασία, μιλώντας μία ημέρα αφότου έκανε πίσω από μια απειλή για επιβολή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη του νησιού που ανήκει στη Δανία.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης πως υπήρξε αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματαγορές και είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να αποκτήσει την Γροιλανδία.
«Είναι υπό διαπραγμάτευση τώρα οι λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά είναι πλήρης πρόσβαση. Είναι – δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», τόνισε ο Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
«Παρατήρησα ότι το χρηματιστήριο ανέβηκε πολύ, αφού το ανακοινώσαμε», σημείωσε, μάλιστα, στο τηλεοπτικό δίκτυο.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να πουλήσουν αμερικανικές μετοχές και ομόλογα, πρόσθεσε: «Αν το κάνουν, το κάνουν. Αλλά αν αυτό συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από την πλευρά μας, και έχουμε όλα τα χαρτιά».
«Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς καθόλου κόστος»
Ο Τραμπ άρχισε να ρίχνει την ιδέα ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία αφότου ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι, αλλά ενέτεινε τη ρητορική του τις τελευταίες εβδομάδες, απειλώντας με δασμούς 10% οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατεύματα στο νησί, προκαλώντας σοκ στους επενδυτές.
Συνέχισε τις απειλές κατά την ομιλία του την Τετάρτη στο Νταβός, που κράτησε πάνω από μία ώρα, προτού συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και ανακοινώσει σχέδια για μια νέα συμφωνία, που μένει ακόμη να προσδιοριστεί.
Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την ημιαυτόνομη περιφέρεια, πρόσθεσε: «Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τίποτε άλλο από το ότι κατασκευάζουμε τον Χρυσό Θόλο».
Ο Τραμπ δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτρέψει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων, και για τον στρατό, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς καθόλου κόστος».
