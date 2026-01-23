Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Άγνωστο παραμένει το περιεχόμενο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε για τη Γροιλανδία, ενώ οι πληροφορίες που έρχονται δεν επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί πλήρους πρόσβασης στο νησί της Αρκτικής. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, Κοπεγχάγη και Νούουκ είναι πολύ επιφυλακτικοί σε όσα έχουν ανακοινωθεί, καθώς παραμένει ασαφές τι εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ περί «πλήρους και αιώνιας πρόσβασης» στη Γροιλανδία. Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία θα διαπραγματευτούν την ενίσχυση των προσπαθειών για να εμποδίσουν τη Ρωσία και την Κίνα να «εδραιωθούν» στην περιοχή.

«Κοινή ευθύνη»

Μετά τη συνάντησή του με τη Μέτε Φρέντερικσεν, με ανάρτησή του στο Χ, ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε: «Εργαζόμαστε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι ολόκληρο το ΝΑΤΟ είναι ασφαλές και θα βασιστούμε στη συνεργασία μας για την ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας στην Αρκτική».

Good to see 🇩🇰 PM Mette Frederiksen @Statsmin this morning in Brussels. We’re working together to ensure that the whole of NATO is safe & secure and will build on our cooperation to enhance deterrence & defence in the Arctic. Denmark continues to make robust contributions to our… pic.twitter.com/YQrd8JXxh9 — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 23, 2026



Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, που αναχώρησε για το Νούουκ, στη Γροιλανδία, είπε ότι η Κοπεγχάγη συμφωνεί «ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσει τη δέσμευσή του στην Αρκτική. Η άμυνα και η ασφάλεια στην Αρκτική είναι θέματα που αφορούν ολόκληρη τη συμμαχία», έγραψε στο X.

Η συνάντηση Ρούτε-Φρεντέρικσεν πραγματοποιήθηκε μετά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε συνάψει μια συμφωνία-πλαίσιο με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που απαιτεί η Γροιλανδία να αποσχισθεί από τη Δανία, ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία –δεν έχει υπογραφεί τίποτα- τον ικανοποίησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης απέσυρε τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία και να επιβάλει δασμούς στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που τον εμποδίζουν, παρά το γεγονός ότι δεν σημείωσε πρόοδο στο κύριο αίτημά του για τον έλεγχο του νησιού. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική από το ΝΑΤΟ ήταν μέρος του σχεδίου.

Επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας του 1951;

Όπως επισημαίνει το Euronews, αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες Ρούτε-Τραμπ δήλωσαν ότι η Δανία και οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας του 1951 που διέπει την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στη Γροιλανδία.

Έτσι, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παρουσία τους στο νησί. Και πιθανόν να τοποθετήσουν τμήματα του σχεδιαζόμενου συστήματος πυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος».

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, πιστεύει ότι το μόνο που έχει συμφωνηθεί είναι ένα πλαίσιο για την επανέναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ενώ ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε: «Δεν γνωρίζω ακριβώς τι περιέχει η συμφωνία που αφορά τη χώρα μου». Και σημείωσε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελούν «κόκκινη γραμμή».

Οι Δανοί στρατιώτες έτοιμοι για πόλεμο

Στο μεταξύ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στη Δανία, DR, μετέδωσε ότι τα δανικά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία έχουν λάβει εντολή να είναι έτοιμα για μάχη σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Το ρεπορτάζ του σταθμού αναφέρει ότι ο στρατός της Δανίας έχει ζητήσει τα στρατεύματα που στάλθηκαν στη Γροιλανδία να εξοπλιστούν με πραγματικά πυρά. Επίσης, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταλούν πρόσθετες δυνάμεις και πόροι αργότερα, αν κριθεί απαραίτητο. Επίσης, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση στη χώρα στηρίζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, αν υπάρξει αμερικανική επίθεση.

Το υπουργείο Άμυνας στη Δανία έχει αρνηθεί να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Η ΕΕ στηρίζει τη Δανία

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης στη Δανία έστειλαν οι ηγέτες των χωρών-μέλων της ΕΕ, έπειτα από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωε ότι έπειτα από αρκετές εβδομάδες «κλιμάκωσης» και «απειλών», «έχουμε επιστρέψει σε μια πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» στη διατλαντική σχέση.

Ωστόσο, επισήμανε, με αφορμή τις απειλές Τραμπ ότι «πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είπε ότι, σε περίπτωση περαιτέρω απειλών, η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Επίσης, θα προστατευθεί από οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού. «Θα το πράξει εάν και όταν χρειαστεί», είπε ο Αντόνιο Κόστα.