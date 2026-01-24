Μία ανάρτηση AI εικόνας του Λευκού Οίκου που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να διασχίζει χιονισμένη έκταση προς μία περιοχή που υποτίθεται πως είναι η Γροιλανδία, πιασμένος χέρι χέρι με έναν πιγκουίνο που κρατά αμερικανική σημαία προκάλεσε πλήθος ειρωνικών αντιδράσεων, όχι για τον εξοντωτικά απλοϊκό τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κάνει προπαγάνδα για τα επεκτατικά σχέδια του προέδρου, αλλά για το γεγονός ότι το επιτελείο «έκανε πατάτα».

Κι αυτό γιατί στην Αρκτική δεν υπάρχουν πιγκουίνοι.

Ίσως δεν έπρεπε να διαλύσεις το υπουργείο Παιδείας τόσο γρήγορα

Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Καναδά, Τζέισον Κένι, αντέδρασε στην ανάρτηση λέγοντας: «Την ίδια εβδομάδα που υπέστη ταπεινωτική ήττα στη Γροιλανδία, μπέρδεψε πολλές φορές την Ισλανδία με τη Γροιλανδία, και τώρα το προσωπικό του μπέρδεψε την Ανταρκτική με τη Γροιλανδία (οι πιγκουίνοι ζουν στην πρώτη, όχι στη δεύτερη). Η πιο ισχυρή χώρα του πλανήτη διοικείται σαν τσίρκο».

Ο λογαριασμός Patriot Takes στο X, με πάνω από 460.000 ακόλουθους, είπε: «Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία. Όλοι οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο, εκτός από ένα είδος από τα νησιά Γκαλαπάγκος. Ίσως δεν έπρεπε να διαλύσεις το Υπουργείο Παιδείας τόσο γρήγορα».

Ο Σουηδός οικονομολόγος Άντερς Άσλουντ αντέδρασε στο X, λέγοντας: «Ο Τραμπ θέλει να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ότι είναι εντελώς ηλίθιος. Η Γροιλανδία δεν φιλοξενεί πιγκουίνους και ο Τραμπ δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε στη Γροιλανδία ούτε στους πιγκουίνους. Είναι αυτό πραγματικά ο Λευκός Οίκος; Τότε ο Λευκός Οίκος είναι ένας ανίδεος κλόουν».

Ο Τζος Γουίνγκροουβ του Bloomberg στο X την Παρασκευή το βράδυ είπε: «Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής, που δεν γλίτωσαν από την πολιτική απέλασης».

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έφτιαξαν ως απάντηση τα δικά τους meme.

