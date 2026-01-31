«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Από το βήμα της αίθουσας συνεδριάσεων των Βρυξελλών, δήλωσε ευθέως: «Αν κάποιος πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρώπη στο σύνολό της, μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, ας συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε».

Και αν η Ευρώπη ήθελε να αντικαταστήσει την πυρηνική αποτρεπτική δύναμη των ΗΠΑ, οι υπάρχουσες δεσμεύσεις δαπανών θα έπρεπε να διπλασιαστούν, πρόσθεσε – «οπότε, καλή τύχη!»

Τα σχόλιά του εξόργισαν ορισμένους ευρωβουλευτές, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας – ο οποίος προκάλεσε χλευασμό όταν αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «μπαμπάκα» – είχε ήδη ενοχλήσει ορισμένους βουλευτές με την έντονη υπεράσπιση του ενδιαφέροντος του προέδρου των ΗΠΑ για την Αρκτική.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επέπληξε τον Ρούττε μια μέρα αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν. Είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση: «Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη». Η Ευρώπη, είπε, χρειάζεται «κάθε είδους αποτρεπτικό μέσο – οικονομικό, πολιτικό, ασφαλείας – στα χέρια μας».

NATO Secretary General Mark Rutte wishes ‘good luck’ to those who think Europe can defend itself without US help pic.twitter.com/scsMtfkx12 — euronews (@euronews) January 27, 2026

Τι σημαίνει τελικά ευρωπαϊκός στρατός;

Ωστόσο, ένας ευρωπαϊκός στρατός πάντα έθετε περισσότερα ερωτήματα παρά έδινε απαντήσεις.

Πρόκειται για στρατό της ΕΕ ή για στρατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Για μια εντελώς νέα δύναμη υπό τις διαταγές των Βρυξελλών ή για μια ενισχυμένη εκδοχή των υφιστάμενων δομών;

Η Σοφία Μπεσχ, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσινγκτον, παρατήρησε:

«Για τους υποστηρικτές, είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, ενώ για τους επικριτές είναι το σύμβολο της υπερβολής – και είναι αρκετά ασαφής ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να συζητήσουμε πραγματικά τις λεπτομέρειες».

Πίσω από τις ασυμφωνίες στις δημόσιες δηλώσεις, ωστόσο, υπάρχει συναίνεση ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να «γίνει πιο ευρωπαϊκό» για να διατηρήσει τη δύναμή του, δήλωσε αυτή την εβδομάδα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

« Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση», δήλωσε σε ακροατήριο από τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

«Καμία μεγάλη δύναμη στην ιστορία δεν έχει ποτέ αναθέσει την επιβίωσή της σε τρίτους και έχει επιβιώσει».

1.4 million EU soldiers.

Tens of thousands of tanks.

Thousands of planes.

A unified European command. EUROPEAN ARMY 🇪🇺 pic.twitter.com/nXTd55B4Go — Omne Europa (@neolatyno) December 10, 2025

Μικρά και σταθερά βήματα

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε πέρυσι να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του εθνικού εισοδήματος έως το 2035. Η ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει 23 χώρες του ΝΑΤΟ μεταξύ των 27 μελών της, έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο αμυντικών δαπανών ύψους 800 δισ. ευρώ.

Αλλά μετά από μια μακρά απουσία από την ιστορία, μπορεί η Ευρώπη να συντονιστεί;

«Οι Ευρωπαίοι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να το κάνουν», δήλωσε ο Καμίλ Γκραντ, πρώην αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στην εφημερίδα Guardian.

«Είναι θέμα συνεχούς προσπάθειας για μερικά χρόνια. Είναι θέμα αγοράς και απόκτησης των κατάλληλων δυνατοτήτων για τη μείωση της εξάρτησής τους από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Γκραντ, ο οποίος είναι πλέον γενικός γραμματέας της Ένωσης Αεροδιαστημικών, Ασφαλείας και Αμυντικών Βιομηχανιών για την Ευρώπη.

Η ικανότητα της Ευρώπης να σταθεί στα δικά της πόδια δεν έχει ακριβή ημερομηνία έναρξης. «Δεν είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι την 1η Ιανουαρίου 2030 οι Ευρωπαίοι θα είναι εντελώς αυτόνομοι», δήλωσε ο Γκραντ.

Ωστόσο, η ημερομηνία έχει σημασία, διότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ανταποκρινόμενοι στις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας για πιθανή ρωσική επίθεση, λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει «αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη» για να αποτρέψει πιθανούς εισβολείς έως το 2030.

Από τη σκοπιά των στρατιωτικών σχεδιαστών, το 2030 είναι «αύριο», δήλωσε ο Γκραντ, αλλά η Ευρώπη θα μπορούσε να επιτύχει «σημαντική πρόοδο» μέχρι τότε στην απόκτηση ισχυρότερων δυνατοτήτων σε μια σειρά «στρατηγικών παραγόντων».

Αυτό αναφέρεται σε ένα μείγμα κρίσιμων δυνατοτήτων όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ, όπως η πληροφορία, οι δορυφόροι, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, η αερομεταφορά και η άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων.

Η Ευρώπη πιθανότατα δεν θα «επιτύχει όλους τους στόχους μέχρι το 2030», αλλά «μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο», δήλωσε ο Γκραντ. Ωστόσο, πρόσθεσε, θα απαιτηθεί επίσης μια «ειλικρινής συζήτηση με τις ΗΠΑ» για το γεγονός ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί ορισμένα αμερικανικά μέσα μετά το 2030.

Ωστόσο, οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία και η αμφίρροπη υποστήριξη προς την Ουκρανία, που συχνά ευνοεί τα ρωσικά επιχειρήματα, έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της Ουάσιγκτον σε περίπτωση κρίσης.

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ

Ο Τόμπιας Μπιλστρόμ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας που συνέβαλε στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, παραμένει πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν στην βοήθεια της Ευρώπης εάν ενεργοποιηθεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας, το άρθρο 5.

Επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ επωφελήθηκαν από το ΝΑΤΟ, αναφέροντας τη θέση και τις στρατιωτικές δυνατότητες των μελών της Αρκτικής, όπως η Φινλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ισλανδία. Ο Μπιλστρόμ, ο οποίος τώρα εργάζεται για την Nordic Air Defence, μια νεοσύστατη εταιρεία που αναπτύσσει χαμηλού κόστους αντιαεροπορικά drones, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της για τα επόμενα χρόνια.

«Ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία θα παραμείνει, γραφικά, εκεί που είναι. Θα είναι ρεβανσιστική.

Θα επιδιώξει υβριδικές ενέργειες. Θέλει να προκαλέσει αναστάτωση. Θα έχει ένα πολύ, πολύ σαφές κίνητρο να είναι επιθετική εναντίον μας στο άμεσο μέλλον».

Macron urges a new European military coalition as an alternative to NATO to help combat Russia and other threats. «We can’t rely on (the US) or rest of the world.» The plan is to create a European army with France, UK, Italy, Poland, Baltic states and everyone who seeks to… pic.twitter.com/89HxdLsarP — Anonymous (@YourAnonCentral) January 7, 2025

Η εξάρτηση από μία ασταθή δύναμη

Δεν είναι όλοι τόσο σίγουροι για τις εγγυήσεις των ΗΠΑ.

Η Μπεσχ, εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας στο Κέντρο Κάρνεγκι στην Ουάσινγκτον, πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη έχει χαθεί.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον μεγάλη ψευδαίσθηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτικών ότι μπορούν να εμπιστευτούν τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ».

Η Ευρώπη, πρότεινε, πρέπει να αποτινάξει τις δεκαετίες παλιών συνηθειών σχετικά με τον καθορισμό των αμυντικών της συμφερόντων. Ο σχεδιασμός των δυνατοτήτων της Ευρώπης – «τι αγοράζουμε και τι αναπτύσσουμε» – προέρχεται από τα περιφερειακά σχέδια δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, τα οποία εξακολουθούν να βασίζονται σε ουσιαστική συνεισφορά από τις ΗΠΑ, είπε.

«Ο κίνδυνος που πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι ξοδεύουμε τεράστια ποσά και δεν θα είμαστε πολύ πιο ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ σε 10 με 15 χρόνια, επειδή αυτά τα χρήματα δεν ξοδεύονται με συντονισμένο και στοχευμένο τρόπο για να αντικαταστήσουν πραγματικά αυτούς τους αμερικανικούς παράγοντες».

Η δαπανηρή πορεία προς την ανεξαρτησία

Τα χρήματα από μόνα τους δεν είναι η λύση για την αμυντική αδυναμία της Ευρώπης, όπως αποδεικνύεται από το προβληματικό γαλλο-γερμανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών αξίας 100 δισ. ευρώ, το οποίο πλήττεται από διαφωνίες και δυσπιστία μεταξύ των κατασκευαστών.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιοριστεί σε κοινά συστήματα, χωρίς αεροσκάφη.

Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη αγωνίζεται εδώ και καιρό να συντονίσει τις αμυντικές της δαπάνες, με αποτέλεσμα την δαπανηρή αλληλεπικάλυψη και την ανάμειξη διαφορετικών συστημάτων που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα στο πεδίο της μάχης.

Για παράδειγμα, οι χώρες της ΕΕ έχουν παράσχει στην Ουκρανία 10 διαφορετικούς τύπους ολμοβόλων 155 χιλιοστών, «δημιουργώντας σοβαρές υλικοτεχνικές δυσκολίες για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», σύμφωνα με έκθεση του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Σε ένα άλλο παράδειγμα κατακερματισμού, ο Ντράγκι σημείωσε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούσαν 12 διαφορετικούς τύπους αρμάτων μάχης, ενώ οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν έναν.

Η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης

Για την Μπεσχ, το πρόβλημα είναι βαθύτερο από τις εθνικές βιομηχανικές αντιπαλότητες.

«Το βασικό ερώτημα εδώ είναι ποια είναι η Ευρώπη, τι είναι η Ευρώπη και, στη συνέχεια, τι προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε; … Αν το κριτήριο επιτυχίας μας είναι να αντικαταστήσουμε όλα όσα κάνουν τώρα οι ΗΠΑ με ευρωπαϊκές δυνατότητες, στρατούς, παράγοντες κ.λπ., είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε», είπε.

Η Ευρώπη, είπε, πρέπει να προσδιορίσει τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα, για παράδειγμα μια ευρωπαϊκή εκδοχή της πυρηνικής αποτροπής ή πώς να προστατεύσει τα συμφέροντά της σε περιοχές από την Αρκτική έως τον Ειρηνικό, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει «φθηνότερα, ταχύτερα» συστήματα.

«Ο φόβος μου είναι ότι εξακολουθούμε να είμαστε παγιδευμένοι σε αυτή τη συζήτηση γύρω από το ‘μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις ΗΠΑ’, αντί να προσπαθούμε να αποφασίσουμε τι προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε χωρίς αυτές».