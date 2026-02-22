newspaper
Γροιλανδία: Ο Τραμπ λέει ότι θα στείλει… πλωτό νοσοκομείο – «Δεν το χρειαζόμαστε» απαντά η Δανία
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026

Γροιλανδία: Ο Τραμπ λέει ότι θα στείλει… πλωτό νοσοκομείο – «Δεν το χρειαζόμαστε» απαντά η Δανία

Η Γροιλανδία διαθέτει πέντε νοσοκομεία, ενώ για εξειδικευμένη φροντίδα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών στη Δανία

Σύνταξη
Η Γροιλανδία δεν χρειάζεται καμία στοχευμένη πρωτοβουλία υγείας, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας, μετά από ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για αποστολή πλωτού νοσοκομείου σε αυτό το στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την πρόθεσή του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

«Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας λαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται. Την λαμβάνει είτε στη Γροιλανδία, και αν χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία, την λαμβάνει στη Δανία. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για μια ειδική υγειονομική πρωτοβουλία στη Γροιλανδία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν μιλώντας στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Στη Γροιλανδία, όπως και στη Δανία, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν.

Υπάρχουν πέντε περιφερειακά νοσοκομεία σε όλο το τεράστιο νησί της Αρκτικής, με το νοσοκομείο Νουούκ να δέχεται ασθενείς από όλη την επικράτεια.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας υπέγραψε συμφωνία με την Κοπεγχάγη στις αρχές Φεβρουαρίου για τη βελτίωση της θεραπείας των Γροιλανδών ασθενών και τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της Δανίας.

Οι δηλώσεις Τραμπ για το πλωτό νοσοκομείο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι – τον οποίο έχει διορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – για την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία.

«Σε συνεργασία με τον φανταστικό κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία για να φροντίσει πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Είναι καθ’ οδόν!!!», έγραψε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση αυτή Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο DR o Πούλσεν έιπε ότι δεν έχει καμία ενημέρωση για μια πιθανή άφιξη ενός πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία.

Η αφορμή

«Ο Τραμπ τουιτάρει συνεχώς για τη Γροιλανδία (…) Επομένως, αυτό αποτελεί αναμφίβολα μια έκφραση της νέας κανονικότητας που έχει επικρατήσει στη διεθνή πολιτική», δήλωσε.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες αφότου το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Αρκτικής ανακοίνωσε πως διεξήγαγε επιχείρηση για τη διακομιδή ασθενούς – που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη – από αμερικανικό υποβρύχιο το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της γροιλανδικής πρωτεύουσας Νούουκ.

Το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρύχιου διακομίστηκε με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο του Νούουκ, ανέφερε η ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Δανίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
