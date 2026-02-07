Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε το Σάββατο πως η κατάσταση έχει βελτιωθεί με την Ουάσινγτον, αναφορικά με την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ την Γροιλανδία, όμως η κρίση «δεν έχει τελειώσει».

«Η κρίση δεν έχει τελειώσει και δεν έχουμε ακόμα λύση», τόνισε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νουούκ, την πρωτεύοσυα της Γροιλανδίας, αυτόνομου δανικού εδάφους, προσθέτοντας, ωστόσο, πως «είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση τώρα απ’ ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες».

Ο επικεφαλής της δανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει «καμιά απειλή στο τραπέζι» και «κανένας εμπορικός πόλεμος με την Ευρώπη».

«Θα είναι μια μακρά πορεία, το πού θα καταλήξουμε, είναι πολύ νωρίς να το πούμε»

Από την πλευρά της, η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών, Βίβιαν Μότζφελτ, σημείωσε πως, μολονότι είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί όπου θέλουμε να είμαστε. Θα είναι μια μακρά πορεία, έτσι το πού θα καταλήξουμε, είναι πολύ νωρίς να το πούμε», ανέφερε η Βίβιαν Μότζφελτ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ με τους ομολόγους της της Δανίας και του Καναδά.