03.02.2026
Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
Κόσμος 03 Φεβρουαρίου 2026

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον σχεδιασμό της αποστολής με την οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

«Ο σχεδιασμός άρχισε για μια δραστηριότητα ενισχυμένης επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Arctic Sentry (Αρκτικός Φρουρός)», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’ Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE), επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

«Η δραστηριότητα αυτή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και στον Μεγάλο Βορρά», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το σχέδιο.

Αυτή η αποστολή, βάσει του μοντέλου των αποστολών στη Θάλασσα της Βαλτικής ή στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, είναι μία από τις επιλογές που συζητήθηκαν για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, είπε ότι εγκαταλείπει την επιλογή της χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη του νησιού της Αρκτικής, που είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Οι απειλές του Τραμπ σε σχέση με τη Γροιλανδία προκάλεσαν μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας, μετά την ίδρυσή της το 1949.

Η συμφωνία Τραμπ – Ρούτε για την Αρκτική

Ο Τραμπ, στη συνέχεια, δήλωσε ότι επεξεργάστηκε ένα πλαίσιο, με σκοπό τη σύναψη μιας συμφωνίας με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία. Ελάχιστα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο Ρούτε δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών της Συμμαχίας με εδάφη στην Αρκτική.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πόουλσεν, τόνισε πως είναι πολύ ικανοποιητικό ότι ο στρατιωτικός σχεδιασμός για την αποστολή του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εξέλιξη. «Είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ για να αυξήσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό», σημείωσε.

Δεν έγινε σαφές εάν οι υπουργοί Άμυνας της Συμμαχίας θα συζητήσουν το θέμα στη συνάντησή τους στις 12 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Συμμαχίας, ο ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, έχει την εξουσία να σχεδιάζει και να εκτελεί »δραστηριότητες ενισχυμένης επαγρύπνησης», χωρίς να χρειάζεται η ομόφωνη έγκριση των συμμάχων.

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 03.02.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του
Στο Ορμούζ 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26

Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας
Επιδρομές στην Ελλάδα 03.02.26

Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία
Κόσμος 03.02.26

Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
Δημοσκόπηση 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Κόσμος 03.02.26

Κόσμος 03.02.26

Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Τέσσερις νεκροί μετανάστες
Ελλάδα 03.02.26

Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Στον κήπο του 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

ICE 03.02.26

ΑμεΑ 03.02.26

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 03.02.26

Νέα Πέραμος: «Μακάρι να ήξερα» λέει η μητέρα του 27χρονου – Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του
Ελλάδα 03.02.26

Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα
Πολιτική 03.02.26

Ο έρωτας μετριέται σε χρόνια; Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη διαφορά ηλικίας
Relationsex 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

