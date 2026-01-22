Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει ένα σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής να είναι έτοιμο μέχρι τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της διένεξης σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι εξασφάλισε την πλήρη και μόνιμη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ. Ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια της Αρκτικής για να αποκρούσουν απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Τραμπ απέσυρε τις απειλές του να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τη στάση τους στο θέμα της Γροιλανδίας και απέκλεισε την κατάληψη του νησιού δια της βίας.

Ο Στουμπ επιζητεί συμφωνία, όπως αυτή για την αύξηση των αμυντικών δαπανών για το ΝΑΤΟ

Ο Στουμπ είπε ότι θέλει να συμφωνηθεί μια δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής, η οποία θα ήταν παρόμοια με τη συμφωνία που έκαναν οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πέρυσι για την αύξηση των αμυντικών δαπανών τους, όπως απαιτούσε ο Τραμπ.

«Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα έχουμε κάτι έτοιμο μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα» είπε ο Στουμπ στο πρακτορείο Reuters, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Φινλανδός πρόεδρος πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών (Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία) με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η απειλή του Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο φιλόδοξο σχέδιό του να αποκτήσει τη Γροιλανδία προκάλεσε αναταράξεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αργότερα εκτάκτως για το θέμα αυτό στις Βρυξέλλες. Ο Στουμπ είπε ότι αισιοδοξεί πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα διατηρήσουν το ενιαίο μέτωπό τους και υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακουστούν οι απόψεις της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας απέναντι στις φιλοδοξίες της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική, όμως η πολεμοχαρής στάση του απείλησε να διαλύσει το ΝΑΤΟ και να πυροδοτήσει έναν νέο εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη.